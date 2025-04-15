Інтерфакс-Україна
Політика
09:18 15.04.2025

Віткофф: Мирна угода щодо України стосується так званих п'яти територій

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Віткофф: Мирна угода щодо України стосується так званих п'яти територій

Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф заявив у ефірі Fox News в понеділок, що мирна угода включатиме врегулювання питання "так званих п'яти територій", не поточнивши про що саме йдеться.

Віткофф на запитання ведучого підсумував свій нещодавній візит до Путіна.

"Це вже третя зустріч, яку я провів з ним. Остання зустріч тривала майже п'ять годин. Тоді в кімнаті були два його ключові радники, Ушаков і Кирило Дмитрієв. І це була переконлива зустріч. І ближче до кінця, ми фактично прийшли до - я хотів би сказати остаточно, але це не в тому сенсі, в якому ми чекали. Я маю на увазі, що нам знадобився час, щоб дійти до цього пункту. Прохання Путіна полягає в тому, щоб досягти тут постійного миру", - сказав Віткофф.

На запитання ведучого чи буде угода включати щось "нестандартне" Віткофф відповів: "У цьому немає жодних сумнівів. Я маю на увазі, що ця мирна угода стосується так званих п'яти територій, але є набагато більше. Є протоколи безпеки. Там немає НАТО, статті 5 НАТО. Я маю на увазі, знаєте, є багато деталей, пов'язаних з цим. Це складна ситуація, тому що в основі лежать деякі справді проблемні речі, що відбуваються між двома країнами".

Про які саме "п'ять територій" йдеться Віткофф не поточнив. Натомість висловив впевненість, що "ми можемо бути на порозі чогось, що буде дуже, дуже важливим для світу в цілому", згадавши заодно про "можливість змінити відносини між Росією і Сполученими Штатами через деякі дуже привабливі комерційні можливості", які, на його думку "дають реальну стабільність у регіоні".

 

Теги: #мирна_угода #віткофф

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