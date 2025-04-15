Інтерфакс-Україна
Політика
14:42 15.04.2025

Кабмін провів низку кадрових призначень

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Кабмін провів низку кадрових призначень

Кабінет міністрів у вівторок провів низку кадрових призначень заступників міністрів, голів відомств та державних секретарів.

Так, Олексія Балесту призначено заступником міністра розвитку громад та територій України.

Єгора Перелигіна призначено заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.

Давида Алояна призначено заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України з питань європейської інтеграції.

Сергія Дехтяренка призначено заступником голови Державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Також Кабмін призначив Івана Сопігу державним секретарем Міністерства оборони України.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

За словами міністра оборони Рустема Умєрова, Сопіга – "професійний управлінець із понад 11-річним досвідом державної служби, має ґрунтовну освіту в галузі політології, фінансів та публічного управління" і призначений за його поданням. "Пройшов шлях від фахівця місцевого самоврядування до керівних посад у Секретаріаті Кабінету Міністрів та Міністерстві внутрішніх справ. До призначення працював директором Департаменту документообігу та контролю МВС", - написав голова відомства у Facebook.

Теги: #кабмін #призначення

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