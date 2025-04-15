Трамп поставив собі в заслугу запровадження санкцій стосовно Nord Stream 2 AG під час першого президентського терміну

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Президент США Дональд Трамп у понеділок, говорячи на тему нових антиросійських санкцій, нагадав, що й так запровадив багато обмежувальних заходів проти Москви.

"Я вже запроваджував санкції проти Росії. Якщо ви пам'ятаєте, "Північний потік-2", великий газопровід, який ішов у Європу. Я зупинив його, цей російський газопровід у Німеччину, можливо, найбільший газопровід у світі", - сказав він журналістам у відповідь на запитання про можливість нових санкцій стосовно РФ.

Він також звинуватив президента США Джо Байдена, який змінив Трампа в Білому домі 2021 року, що той знову дав добро на цей проєкт і намагався бути дружнім до РФ.

Морський газопровід "Північний потік-2" потужністю 55 млрд куб. м газу на рік проходить від компресорної станції "Слов'янська" в Кінгісеппському районі Ленінградської області Росії до балтійського узбережжя Німеччини.

Влада ФРН зупинила процес сертифікації газопроводу, а США внесли проєктну компанію Nord Stream 2 AG до санкційного списку.

Обидві нитки магістралі були заповнені газом і підготовлені до роботи. Одна з ниток магістралі зазнала пошкоджень унаслідок потужних вибухів у вересні 2022 року.