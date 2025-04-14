Нідерланди та країни Північної Європи обговорили допомогу Україні – міністр оборони

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Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив про зустріч с послами країн Північної Європи – Данії, Швеції, Норвегії та Фінляндії, на який, зокрема, обговорювалась допомога Україні та посилення оборонної промисловості.

"Нідерланди тісно співпрацюють з країнами Північної Європи щодо нашої безпеки. Ми провели гарну дискусію з послами в Гаазі щодо підтримки України, саміту НАТО та сильної оборонної промисловості. Ми також можемо вчитися у цих країн у підвищенні нашої стійкості!" – написав Брекельманс в соцмережі Х у понеділок.

Як повідомлялось, прем'єр-міністр Нідерландів Дік Шуф заявив, що недільна російська балістична атаки Сум ще раз демонструє необхідність продовжувати збільшувати тиск на РФ та підтримувати Україну, зокрема наданням засобів протиповітряної оборони.