Інтерфакс-Україна
Політика
17:05 14.04.2025

Каллас: 17-й пакет санкцій для РФ Рада ЄС розгляне у травні

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Каллас: 17-й пакет санкцій для РФ Рада ЄС розгляне у травні
Фото: https://www.facebook.com/kallaskaja/

Високий представник Європейського союзу Кая Каллас сподівається, що 17-й пакет санкцій для Росії буде розглянутий міністрами закордонних справ країн-членів ЄС на засіданні у травні.

Про це вона повідомила у понеділок в Люксембурзі на пресконференції по завершенню засідання Ради ЄС з питань закордонних справ.

За словами Високого представника, питання 17-го пакету санкцій розглядалося міністрами в контексті тиску на РФ. "Зрозуміло, що зараз ми працюємо над 17-м пакетом (санкцій для РФ), там є також тіньовий флот і різні елементи, щоб зібрати їх разом для Ради закордонних справ у травні", - сказала Каллас.

Вона констатувала, що питання України було першим на порядку денному засідання. "Зрозуміло, що всі країни-члени хочуть миру. Пам’ятайте, у нас було 27 країн, які підтримали припинення вогню. Крім того, Україна ще місяць тому погодилася на безумовне припинення вогню. І все ж ми бачимо, що тільки Росія хоче війни, тому що ми бачимо найбільш смертоносну атаку вчора, авіаудар по Сумах на вихідних. І видно, що вони (росіяни) гальмують (процес) і зовсім не хочуть миру", - зазначила Високий представник.

У цьому зв’язку Каллас висловила впевненість, що єдиний спосіб змусити Росію вести серйозні переговори – це посилити на неї тиск.

Міністри також обговорили військову допомогу Україні. "Зрозуміло, що ми є найбільшим постачальником військової допомоги. Ми також є найбільшим постачальником або покупцем оборонної промисловості України та найбільшим прихильником оборонної промисловості. І ми маємо місію з підготовки українських військових", - нагадала вона.

Стосовно ініціативи надати України 2 млн боєприпасів, Каллас повідомила, що вже досягнуто двох третин цієї цілі. "Ми ще не маємо 100 відсотків, але нам точно потрібно рухатися вперед. Отже, переважна більшість держав-членів погоджується, що нам потрібно зробити більше", - констатувала вона.

Відповідаючи на запитання, коли саме ці боєприпаси можуть бути доставлені України, Високий представник сказала: "Як можна скоріше – це коротка відповідь, тому що їм це потрібно зараз. Їм потрібні боєприпаси, засоби протиповітряної оборони".

Каллас також ствердно відповіла на запитання щодо рекомендації ЄС країнам-кандидатам у члени не відвідувати Росію на 9 травня. "Ми дуже чітко зазначили, що ми не хочемо, щоб будь-яка країна-кандидат взяла участь у заходах 9 травня у Москві", - сказала вона.

Теги: #каллас #єс #санкції_проти_рф

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