Євросоюз розширив санкційний список щодо Ірану за порушення прав людини

Рада ЄС затвердила в понеділок нові санкції щодо низки іранських фізичних і юридичних осіб у зв'язку з порушеннями з їхнього боку прав людини.

"Рада ухвалила сьогодні рішення про введення обмежувальних заходів щодо ще семи осіб і двох організацій, відповідальних за серйозні порушення прав людини в Ірані, зокрема за використання судової системи як інструменту для довільного затримання людей", - ідеться в опублікованому комюніке.

ЄС вводить санкції щодо центральної в'язниці Шираза, розташованої в провінції Фарс, і проти підрозділу революційного суду Шираза. Крім того, затверджено обмежувальні заходи щодо членів судової системи та представників тюремного керівництва.

У документі Ради ЄС наголошується, що "Європейський союз, як і раніше, глибоко стурбований тривожною практикою Ірану щодо довільного затримання громадян ЄС з одним і двома громадянствами за надуманими підставами з метою отримання політичної вигоди".

У ньому також вказується на те, що торік в Ірані різко зросла кількість страт, зокрема жінок та осіб, які належать до етнічних і релігійних меншин.

"Свобода думок та їхнього вираження, свобода віросповідання або переконань, а також свобода зібрань дедалі більше обмежуються, і щодо правозахисників, журналістів і політичних дисидентів вживають загрозливих заходів", - - заявляють у Брюсселі.

Рада ЄС нагадала, що тепер обмежувальні заходи Євросоюзу застосовуються загалом до 232 осіб і 44 організацій. Вони включають заморожування активів, заборону на поїздки до ЄС і заборону на надання коштів або економічних ресурсів особам, внесеним до списку. Також діє заборона на експорт до Ірану обладнання, яке може бути використане для внутрішніх репресій, і обладнання для моніторингу телекомунікацій.