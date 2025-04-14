Інтерфакс-Україна
Політика
14:06 14.04.2025

Від початку квітня РФ застосувала проти України 2,8 тис. авіабомб, понад 1,4 тис. дронів, близько 60 ракет - Зеленський

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Від початку квітня РФ застосувала проти України 2,8 тис. авіабомб, понад 1,4 тис. дронів, близько 60 ракет - Зеленський

Від початку квітня РФ застосувала проти України 2,8 тис. авіаційних бомб, понад 1,4 тис. ударних дронів, близько 60 ракет, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Щодня й щоночі триває російський терор. Лише від початку квітня російська армія застосувала вже майже 2800 авіаційних бомб, понад 1400 ударних дронів, і більшість з них – "шахеди", а також близько 60 ракет різних типів, включно з балістикою", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Президент нагадав, що після вчорашнього російського ракетного удару у лікарнях Сум лікуються 38 людей, серед них дев'ять дітей, 11 людей – у важкому стані, зокрема три дитини.

"Робиться все, щоб допомогти максимально. Лише від учорашнього удару загинули 34 людини, а 119 поранені. На жаль, двоє дітей загинули, ще 15 поранені", - написав президент.

Окрім того, сіім людей отримали поранення вночі в Одесі під час удару "шахедами". Також росіяни обстріляли цієї ночі Слов’янськ, Умань, Харків, Берислав, інші міста та села.

"Тільки реальним тиском на Росію можна це зупинити. Потрібні відчутні санкційні кроки щодо тих секторів, які фінансують російську вбивчу машину. Той, хто приніс війну, має зупинитись і відповісти за скоєне – саме так справедливо", - наголосив президент.

Теги: #російський_терор #війна #зеленський

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