Світові лідери засуджують ракетну атаку РФ на Суми

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Світові лідери продовжують засуджувати ракетний обстріл Росії українського міста Суми.

США

Так, сенатор від Республіканської партії США Ліндсі Грем заявив, що єдина надія на припинення війни – продовжувати послаблювати російську економіку.

"Путін і мир, очевидно, не вписуються в одне речення. Варварський напад Росії на віруючих в Україні у Вербну неділю, здається, є відповіддю Путіна на спроби досягти припинення вогню та миру", - написав він у соцмережі Х.

За його словами, новий законопроект про запровадження санкцій і додаткових мит проти Росії його авторства наразі має 55 співавторів у Сенаті США. "Якщо найближчим часом не відбудеться кардинальних змін, для мене очевидно, що єдина надія на припинення цієї війни - це продовжувати калічити російську економіку та карати тих, хто підтримує Путіна", - зазначив Грем.

РАДА ЄВРОПИ

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе заявив, що порушення прав людини та законів війни не мають залишатися безкарними.

"Сьогоднішній жорстокий напад Росії на #Суми та вбивство мирних жителів, у тому числі дітей, є ще одним нестерпним шоком. Як я обговорював вчора з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, порушення прав людини та законів війни не повинні залишатися безкарними", - написав він в соцмережі Х.

КАНАДА

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні вважає, що Україна продемонструвала свою відданість миру, тож Росія має погодитися на негайне припинення вогню.

Сьогодні Росія знову вирішила продовжити свою невиправдану агресивну війну проти України, атакуючи невинних мирних жителів Сум. Наші думки з родинами загиблих і поранених у цій жорстокій атаці. Україна продемонструвала свою відданість миру - і Росія тепер повинна погодитися на негайне припинення вогню. Канада підтримує Україну в її боротьбі за свободу, мир і безпеку - сьогодні, завтра і завжди", - написав він в соцмережі Х.

У свою чергу, канцлер Німеччини Олаф Шольц також вважає, що Росія має нарешті погодитися на повне припинення вогню та заявив, що ФРГ працює над цим з європейськими та міжнародними партнерами.

"Кадри із Сум, де у Вербну неділю російські ракети вбили невинних мирних жителів, жахливі. Наші думки з родинами загиблих і поранених. Німеччина рішуче засуджує цей варварський напад. Такі російські напади демонструють нібито готовність Росії до миру. Натомість ми бачимо, що Росія невпинно продовжує загарбницьку війну проти України. Ця війна повинна закінчитися, і Росія повинна нарешті погодитися на повне припинення вогню. Ми працюємо над цим разом з нашими європейськими та міжнародними партнерами", - написав він в соцмережі Х.

НОРВЕГІЯ

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде (EspenBarthEide) заявив, що умисні напади РФ на мирних мешканців є грубим порушенням міжнародного права, а поведінка РФ – неприйнятною.

"Я рішуче засуджую жорстокий напад Росії на Суми, Україна. Умисні напади на мирних жителів є грубим порушенням міжнародного права. Поведінка Росії є неприйнятною і має покласти край. Мої думки з жертвами, родинами та всіма постраждалими від руйнівної російської війни", - написав він в соцмережі Х.

ЕСТОНІЯ

Президент Естонії Алар Карис (Alar Karis) висловив найглибші співчуття родинам загиблих внаслідок ракетного удару по Сумах.

"Душевна новина із Сум. Чимало невинних життів, у тому числі дітей, загинуло під час чергового жорстокого російського ракетного обстрілу. Найглибші співчуття родинам загиблих. Ми твердо відстоюємо право України на захист", - написав він в соцмережі Х.

ІСПАНІЯ

Іспанський прем'єр Педро Санчес (Pedro Sánchez) заявив про обурення черговою ракетною атакою РФ українських міст.

"Путін знову вбив невинних мирних жителів. Цього разу в місті Суми. Їхня жорстокість обурює нас. Це засмучує нас. Але це також нас об’єднує", - написав він в соцмережі Х.

За його словами, Іспанія та Європейський Союз продовжуватимуть підтримувати Україну, поки вона не досягне справедливого та тривалого миру, на який вона так заслуговує.

ЧЕХІЯ

Президент Чеської Республіки Петр Павел назвав російську атаку Сум навмисною і звинуватив РФ у затягуванні перемовин і робленні всього можливого для продовження вбивств.

"Тиждень тому український Кривий Ріг, сьогодні Суми. Чергова навмисна атака росіян на цивільну ціль знову забрала десятки невинних жертв, у тому числі дітей. Росія безглуздо почала цю війну, Росія постійно скоює військові злочини, Росія затягує переговори і робить усе можливе, щоб вбивства продовжувалися", - написав він в соцмережі Х.

За його словами, немає кращого доказу того, що вони несерйозно налаштовані на досягнення миру. "А також кращий доказ того, що це не спрацює без додаткового тиску на Росію". – підкреслив Павел.

ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНИЙ АЛЬЯНС НАТО

Голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне назвав "кричущою зневагою" балістичний удар РФ по центру Сум.

"Сьогоднішній жорстокий напад на Суми, де мирні жителі знову стали ціллю у святий для багатьох день, є ще одним нагадуванням про кричущу зневагу Росії до цих основних принципів. Це не просто порушення військової етики — це навмисний #злочин, і ганьба за це має лягти безпосередньо на тих, хто наказав і організував це", - сказано в соцмережі Х.

За його словами, "навіть у найогиднішому людському вираженні - війна - є правила. Міжнародне гуманітарне право існує для захисту цивільних осіб навіть під час конфлікту. Навіть у війни є закони".

БЕЛЬГІЯ

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево російські атаки на українські міста, що спричиняють десятки і сотні жертв і поранених, відбуваються в той момент, коли західні лідери працюють над створенням основ для припинення вогню та шляху до миру.

"У Вербну неділю, коли родини в українському місті Суми збиралися відзначити це свято, дві російські балістичні ракети розірвали серце міста. Загинуло понад 30 життів. Щонайменше 84 людини отримали поранення. З них десять дітей. Священне свято перетворилося на жах. Мить, призначена для надії, перетворилася на спустошення. Це не було поле бою. Це була міська площа. Немає виправдання такому сліпому, розрахованому терору", - написав він в соцмережі Х.

За його словами, російські атаки відбуваються в той момент, коли "ми невпинно працюємо над створенням основ для припинення вогню та шляху до миру". "Ці зусилля свідомо саботуються. Росія атакує не лише міста. Воно атакує саму надію", - наголосив Прево, додавши, що Бельгія підтримує Україну та вимагає відповідальності та справедливості, а також продовжуватиме працювати з усіма партнерами, щоб зробити мир можливим.

ФІНЛЯНДІЯ

Президент Фінляндії Александер Стубб (Alex Stubb) закликав посилити санкції проти Росії, щоб змусити її серйозно прийти до перемовин з Україною.

"Ми повинні закінчити цю війну. Безумовне припинення вогню має розпочатися негайно. Щоб змусити її серйозно взяти на себе зобов’язання вести переговори, санкції проти Росії потрібно ще більше посилити", - написав він в соцмережі Х.

Він зазначив, що Росія продовжує свою варварську загарбницьку війну та атакувала у неділю безневинних мирних жителів Сум, чим демонструючи, що не поважає ні міжнародного права, ні гуманітарного права.

АЛБАНІЯ

У Міністерстві закордонних справ Албанії назвали російський ракетний удар по Сумах черговим нагадуванням про жорстокість війни.

"Нажаханий сьогоднішнім ударом російської балістичної ракети по Сумах в Україні, де загинуло багато невинних життів і багато інших отримали поранення. Наші думки з жертвами та їхніми родинами. Це ще одне нищівне нагадування про жорстокість цієї війни, яка повинна якомога швидше закінчитися. Мир і справедливість мають панувати", - написав він в соцмережі Х.

Джерела: https://x.com/alain_berset/status/1911418250501497221?s=46

https://x.com/lindseygrahamsc/status/1911458089976414632?s=46

https://x.com/markjcarney/status/1911449259196457222?s=46

https://x.com/bundeskanzler/status/1911413588666753486?s=46

https://x.com/espenbartheide/status/1911412850930655333?s=46

https://x.com/alarkaris/status/1911425541426606542?s=46

https://x.com/sanchezcastejon/status/1911454098672529813?s=46

https://x.com/prezidentpavel/status/1911458447708614860?s=46

https://x.com/cmc_nato/status/1911467912579199117?s=46

https://x.com/prevotmaxime/status/1911450511305298276?s=46

https://x.com/alexstubb/status/1911435736810729632?s=46

https://x.com/albaniandiplo/status/1911436995613651440?s=46