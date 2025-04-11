Гамбія призначила послом за сумісництвом в Україні дипломата, акредитованого в Анкарі, а не в Москві – Сибіга

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Міністр закондонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Гамбія призначила послом за сумісництвом в Україні дипломата, акредитованого в Туреччині, а не в РФ.

"Я вдячний Гамбії за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Йдеться про спільні принципи. Я ціную рішення призначити посла Гамбії в Туреччині, замість її посла в Росії, послом-нерезидентом в Україні. Це знак поваги", - написав Сибіга в соцмережі Х у п'ятницю за результатом зустрічі з міністром закордонних справ Гамбії Мамаду Тангарою (Mamadou Tangara).

Також голова українського зовнішньополітичного відомства провів зустрічі з міністрами закордонних справ низки країн Африки, повідомив про прогрес України на шляху до справедливого миру та наголосив на важливості того, щоб африканські держави дотримувалися твердої позиції з цього питання. Також Сибіга заявив про плани України розширити співпрацю з Африканським Союзом.

"Війна Росії проти України мала серйозні наслідки для Африки, такі як продовольча небезпека та регіональна нестабільність. Ось чому досягнення справедливого миру для України також вигідне нашим африканським партнерам. Україна готова зміцнювати співпрацю з Беніном та іншими африканськими країнами для підвищення продовольчої безпеки та сприяння регіональній стабільності", - додав Сибіга.