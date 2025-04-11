Зеленський на "Рамштайні": необхідно визначити чіткі деталі щодо контингенту безпеки в Україні

Необхідно зосередитися на довгостроковій стратегії безпеки для України, а також визначити визначити чіткі деталі щодо контингенту безпеки, заявив президент України Володимир Зеленський під час 27-го засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") у п'ятницю.

"Я дякую кожному лідеру, кожній країні, всім присутнім тут, хто працює з нами над новим форматом - форматом гарантійних сил - Коаліції Волі - об'єднаної сили, яка може стати частиною майбутніх гарантій безпеки для України і, принаймні, нашої частини Європи після цієї війни. Ми повинні визначити чіткі деталі щодо чисельності, структури, розгортання, логістики, забезпечення, оснащення та озброєння цього контингенту безпеки в Україні, а також довгострокової підтримки сильної української армії", - сказав Зеленський під час свого виступу.

Він подякував усім, хто розуміє, що ключем до успішної дипломатії є рішучість. "Рішучість у захисті, рішучість у підтримці, рішучість у тиску на причину цієї війни - Росію", - додав президент.

Він наголосив, що тиск на Росію має зростати з кожним днем, доки не зникне щоденна загроза російських атак на Україну.