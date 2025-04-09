РФ пропонує США укладати угоду про копалини через Дмітрієва, вона передбачає часткове зняття санкцій – Зеленський

Плани РФ укласти з США угоду щодо спільного видобутку корисних копалин на російській території передбачають часткове розблокування економічних відносин між країнами і зняття санкцій з низки російських олігархів, Україна працює над тим, щоб цього не сталося, заявляє президент України Володимир Зеленський.

"Схема виглядає в тому, що все це веде до розблокування економічних відносин. Я би подивився на це глибше. Вони хочуть, наприклад, зняття санкцій з конкретних людей, які будуть стояти за тим чи іншим напрямком, наприклад, російських копалин, які вони їм запропонують", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами в Києві у середу.

За його словами, росіяни пропонують укласти цей договір через главу Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирила Дмітрієва, який є одним з переговорників Володимира Путіна з американцями.

"Ми вважаємо, що саме ця персона цим займається… У нього є зв'язки з Близьким Сходом, тому що є інвестування різних країн, включаючи великі країни Близького Сходу… І завдяки цьому є відповідні зв'язки у цієї людини з керівниками інших держав, або керівниками, або їх другими, третіми особами - близьким колом до керівництва тих чи інших держав. Завдяки цим речам вони пробують працювати і впливати на Америку", - сказав президент, також відзначивши, що Дмітрієв в минулому був киянином.

Зеленський також зазначив, що росіяни намагаються через Дмітрієва вивести свої заморожені активи різними шляхами. "Ми вважаємо, що вони розпочали через цю людину наступні кроки. Зняти заморозку активів вони не можуть. Але що вони можуть зробити? Наприклад, серед цих трьохсот мільярдів є 2-3-5 мільярдів тієї чи іншої людини. Ну і, наприклад, зняти вже якісь санкції завдяки комусь в Європі. І, наприклад, беруться ці мільярди і продаються як борг керівнику однієї чи іншої країни Близького Сходу. Наприклад, щось коштує п'ять мільярдів, продається за три. А вже країна Близького Сходу, маючи ці борги юридично, купивши їх за три мільярди, може вже працювати з європейськими інституціями, щоб звідти з цих трьохсот мільярдів забрати ці п'ять собі… І ось цей ланцюжок ми бачимо, пан, товариш, хто він там - сєпар, який в Україні народився, Дмитрієв, займається відповідними кроками", - сказав він.

Крім того, за словами голови держави, росіяни пропонували американському бізнесу купити за рахунок цих активів велику кількість тієї чи іншої продукції, зокрема, літаки. Крім того, ведуться перемовини щодо добудови газопроводу "Північний потік 2", при чому перемовини ведуться без участі Німеччини.

"В цілому вони пропонують ці гроші використовувати західному світу за відповідні кроки зняття санкцій тощо. Тому ми так і працюємо над тим, щоб санкції не знімалися, бо зняття санкцій може бути пов'язане з багатьма речами. Не тільки з замороженими активами. Наприклад, ми знаємо, що має місце і питання Північного потоку-2. Знов. І є відповідні деякі інтереси. До речі, хотів би звернути увагу, ми вважаємо, що ця тематика проговорюється не з Німеччиною", - сказав Зеленський.

Щодо угоди про корисні копалини, президент України переконаний, що росіяни запропонують американцям порожній документ, "просто щоб показати, що з українцями складно з mineral deal, бо вони до кожної деталі чіпляються, а ми готові", а також через небажання російської сторони віддавати комусь енергетичний сектор.

"Ми точно розуміємо, що порожній він буде, тому що енергетику росіяни не віддадуть. Вони давно ці гроші крадуть від свого населення, давно сидять на всіх цих потоках, тому Америка це точно не отримає. А ось там, де немає технологій, а у них немає технологій щодо складних речей, багатовартісних - модернізації, видобутку того чи іншого - ось там вони можуть щось запропонувати", - сказав Зеленський.