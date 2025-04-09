МЗС вітає ухвалення резолюції ПАРЄ "Російська агресивна війна проти України: необхідність притягнення до відповідальності та уникнення безкарності"

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Міністерство закордонних справ України вітає ухвалення резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи "Російська агресивна війна проти України: необхідність притягнення до відповідальності та уникнення безкарності".

"Україна щиро вдячна Парламентській Асамблеї Ради Європи за правдиву та принципову позицію і послідовну підтримку, яка наближає нашу державу до відновлення справедливості та миру", - йдеться у коментарі МЗС.

Київ високо цінує рішучу позицію ПАРЄ щодо неприпустимості будь-яких компромісів у питаннях територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

"МЗС України цілковито підтримує заклик до всіх держав та міжнародних партнерів прискорити процес створення Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України, міжнародного компенсаційного механізму, включаючи Міжнародну комісію з відшкодування збитків, а також активізувати міжнародні зусилля для повернення українських дітей, незаконно депортованих на територію РФ", - наголошує МЗС.

Крім того, важливим сигналом резолюції є наголос на неприйнятності продовження чи відновлення проєктів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", оскільки це загрожує енергетичній безпеці Європи.

"Україна підтверджує відданість мирним зусиллям і готовність працювати надалі разом зі США, європейськими та іншими партнерами задля відновлення всеосяжного, справедливого та стійкого миру", - йдеться у коментарі.

Наголошується, що з початку року Україна здійснила реальні кроки до миру, зокрема погодившись на повне та безумовне припинення вогню, на відміну від Росії, яка відкинула цю пропозицію та продовжує тягнути час і вчиняти воєнні злочини.

"Підкреслюємо важливість притягнення Росії до відповідальності за скоєні злочини та відшкодування заподіяних збитків", - йдеться у коментарі.

МЗС закликало міжнародне співтовариство зберігати єдність та посилювати санкційний тиск на РФ, зокрема шляхом конфіскації заморожених російських активів, для забезпечення повної компенсації збитків, завданих агресією.

"Я вдячний ПАРЄ за сьогоднішню сильну резолюцію на підтримку України. Документ підтримує створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, виступає проти будь-яких спроб перезапуску "Північного потоку" та за компенсацію жертвам російської агресії. Я вдячний усім членам ПАРЄ, які підтримали цю резолюцію. Така правдива та принципова позиція є критично важливою для відновлення справедливості та миру." - прокоментував ухвалення резолюції міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.