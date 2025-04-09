Інтерфакс-Україна

Політика

21:09 09.04.2025

МЗС України про поновлення Нетребко у Королівському оперному театрі у Лондоні: закликаємо припинити надавати прихильникам Путіна платформу для пропаганди

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МЗС України про поновлення Нетребко у Королівському оперному театрі у Лондоні: закликаємо припинити надавати прихильникам Путіна платформу для пропаганди

Міністерство закордонних справ України, реагуючи на поновлення співпраці російської оперної співачки Анни Нетребко з Лондонським Королівським оперним театром, висловило здивування толерантним ставленням до прихильників Володимира Путіна, який продовжує війну в Україні, та закликало припинити надавати їм "платформу для поширення пропаганди".

"Анна Нетребко - російська оперна співачка, яка відкрито підтримувала Путіна - як повідомляється, повертається до Королівського оперного театру Лондона. Не дивно, що затятий прихильник військового злочинця знову використовує міжнародні культурні сцени для відбілювання злочинів Росії. Дивно те, наскільки це все ще толерантно сприймається", - йдеться у дописі МЗС у соціальній мережі Х у середу .

"Ми закликаємо припинити надавати прихильникам Путіна платформу для поширення пропаганди. #NoStageForRussia – як мінімум тоді, коли військові Росії продовжують вбивати людей в Україні та затягувати цю війну", – наголосили у МЗС України.

Раніше повідомлялося, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак запропонував Лондонському Королівському театру замінити росіянку Нетребко на українку Людмилу Монастирську в опері "Тоска". "Зараз дуже важливо, щоб російські діячі не мали можливості заробляти гроші в цивілізованому світі та продовжувати нести російську культуру в Європу та на Захід, поки росія вбиває наших людей, викрадає дітей і вбиває їх ракетами", - підкреслив він.

Єрмак зазначив, що Нетребко - це та культурна діячка, яка в 2012 році була довіреним обличчям на виборах Путіна, у 2014 приїздила в Донецьк і тримала прапор "новоросії". "Була слугою режиму. І раптом вона продовжує бути на сцені Європи", - вказав він.

Єрмак наголосив, що Нетребко, яка повернеться до Лондонського Королівського оперного театру після шестирічної паузи та відкриватиме сезон у новій постановці "Тоски" Пуччіні, яка стане початком роботи Якуба Груші на посаді музичного директора, не має виступати в Європі. "Єдине місце для неї та їй подібним зараз хіба опера в москві", - зазначив він.

Після початку повномасштабної війни в лютому 2022 року Нетребко зіткнулася з бойкотом своїх концертів на Заході. Зокрема, через це російську співачку в Метрополітен-опері замінила українка Людмила Монастирська, а її концерти скасували у Тайвані, Естонії та Чехії.

Приблизно через місяць співачка публічно засудила війну і заявила, що зустрічалася з Путіним лише кілька разів за своє життя.

 

Теги: #нетребко #мзс

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