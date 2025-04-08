Зеленський і прем’єр Бельгії обговорили спільне виробництво й інвестиції

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер обговорили спільне виробництво й інвестиції у виробництво в Україні.

"Сьогодні в Україні разом з прем'єр-міністром представники 10 бельгійських оборонних компаній. Ми говорили і про спільне виробництво, і про інвестиції у виробництво тут, в Україні. Це те, що працюватиме на безпеку всієї Європи", - сказав Зеленський під час пресконфренції разом із прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером у вівторок.

За словами президента, сьогодні є три угоди з бельгійськими виробниками, відповідні документи підписуються в українських виробників.

"Також ми вдячні за участь в Бельгії в програмі посилення нашої військової авіації. Ми працюємо над постачаннями F-16 від Бельгії", – додав Зеленський.

Він подякував Бельгії за підтримку євроатлантичних прагнень України, і повідомив, що Бельгія підтримує свою участь в Коаліції охочих.