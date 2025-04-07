Інтерфакс-Україна

Політика

17:28 07.04.2025

Канада вирішила через СОТ домагатися скасування американських мит на автомобілі

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Канада вирішила через СОТ домагатися скасування американських мит на автомобілі
Фото: Pixabay

Влада Канади запросила консультації у Світовій організації торгівлі (СОТ) через мита США на автомобілі та запчастини до них, повідомили в цій міжнародній структурі.

"Канада надіслала запит про консультації щодо вирішення спорів СОТ стосовно США через американські заходи, які запроваджують мита в 25% на автомобілі та автомобільні запчастини з Канади", - йдеться в повідомленні, опублікованому в понеділок на сайті організації.

У ньому наголошується, що цей демарш надає можливість сторонам обговорити ситуацію і спробувати знайти прийнятне рішення. Через 60 днів, якщо консультації не дали результату, питання може бути передано на розгляд спеціальної групи з вирішення спорів.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про введення ввізних мит у 25% на всі автомобілі, вироблені за кордоном.

Канада оголосила про введення відповідних мит на деякі автомобілі американського виробництва.

Теги: #сот #мита #канада

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