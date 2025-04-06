На Раді асоціації Україна-ЄС 9 квітня обговорять Угоду про асоціацію, відновлення та реформи в Україні

Україна та Європейський союз домовилися про проведення десятого засідання Ради асоціації Україна-ЄС 9 квітня в Брюсселі під головуванням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та верховного представника Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас, повідомляється на сайті Європейської ради.

"На засіданні обговорять політичні питання та двосторонні відносини. Зокрема, учасники обміняються думками щодо двостороннього порядку денного, а саме: імплементації Угоди про асоціацію від початку російської агресії; відновлення та реформ в Україні; фінансової допомоги ЄС", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Україна та ЄС провели дев'яте засідання Ради асоціації 20 березня, також в Брюсселі.