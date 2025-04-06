Інтерфакс-Україна

Політика

17:19 06.04.2025

На Раді асоціації Україна-ЄС 9 квітня обговорять Угоду про асоціацію, відновлення та реформи в Україні

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На Раді асоціації Україна-ЄС 9 квітня обговорять Угоду про асоціацію, відновлення та реформи в Україні

Україна та Європейський союз домовилися про проведення десятого засідання Ради асоціації Україна-ЄС 9 квітня в Брюсселі під головуванням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та верховного представника Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас, повідомляється на сайті Європейської ради.

"На засіданні обговорять політичні питання та двосторонні відносини. Зокрема, учасники обміняються думками щодо двостороннього порядку денного, а саме: імплементації Угоди про асоціацію від початку російської агресії; відновлення та реформ в Україні; фінансової допомоги ЄС", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Україна та ЄС провели дев'яте засідання Ради асоціації 20 березня, також в Брюсселі.

Теги: #відновлення #єс #засідання

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