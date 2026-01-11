Кличко подякував комунальникам за цілодобову роботу

Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko/5990

Мер Києва Віталій Кличко перевірив відновлювальні роботи на зруйнованих інфраструктурних об’єктах і подякував комунальникам за важку працю. Він також показав у відео на своєму Telegram-каналі один з об’єктів, де тривають відновлювальні роботи.

"Комунальники відновлюють пошкоджену внаслідок атаки ворога інфраструктуру. Щоб якнайшвидше повернути теплопостачання в домівки киян. Роботи тривають і вдень, і вночі. Я дякую нашим комунальникам, які працюють цілодобово. Під обстрілами. Після них. В умовах, коли не вистачає людей. Коли кожному доводиться працювати за двох фахівців", - написав Віталій Кличко.

Мер зазначив, що тепло вже повернули у більшу частину столичних будинків. Але попереду ще багато роботи.

"Роботи дуже багато, але працюємо. Переконаний, що і ці виклики ми подолаємо", - наголосив Кличко.

Раніше мер повідомив, що без тепла в столиці залишаються понад тисячу будинків. В усі інші подачу теплоносія відновили. Водопостачання повернули в усі будинки.