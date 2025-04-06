Порошенко передав партію техніки для десяти бригад ТрО, які воюють на різних ділянках фронту
Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко передав партію техніки та спорядження для десяти бригад Територіальної оборони сукупною вартістю 10 млн грн.
Як повідомляється на сайті політсили, у пакет допомоги входять пересувні авторемонтні майстерні, прально-душові комплекси, комплекси управління системою безпілотних літальних апаратів "Посейдон", і велика партія шин, які у війську є витратним матеріалом.
"Велике щастя бачити наших воїнів бодай під час таких коротких зустрічей в Києві. Уже сьогодні вони повернуться з технікою на фронт, де точаться дуже тяжкі бої. Ми маємо пам’ятати, якою ціною вони виборюють для нас Перемогу і довгоочікуваний мир", – відзначив політик.
Раніше повідомлялося, що 4 квітня Порошенко передав бійцям Сил спеціальних операцій удосконалений мобільний шиномонтаж, прально-душовий комплекс, мобільну стоматологію, а також засоби електроніки, 10 зарядних станцій і 252 шини.