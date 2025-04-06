Інтерфакс-Україна

Політика

14:12 06.04.2025

Порошенко передав партію техніки для десяти бригад ТрО, які воюють на різних ділянках фронту

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Порошенко передав партію техніки для десяти бригад ТрО, які воюють на різних ділянках фронту
Фото: https://eurosolidarity.org

Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко передав партію техніки та спорядження для десяти бригад Територіальної оборони сукупною вартістю 10 млн грн.

Як повідомляється на сайті політсили, у пакет допомоги входять пересувні авторемонтні майстерні, прально-душові комплекси, комплекси управління системою безпілотних літальних апаратів "Посейдон", і велика партія шин, які у війську є витратним матеріалом.

"Велике щастя бачити наших воїнів бодай під час таких коротких зустрічей в Києві. Уже сьогодні вони повернуться з технікою на фронт, де точаться дуже тяжкі бої. Ми маємо пам’ятати, якою ціною вони виборюють для нас Перемогу і довгоочікуваний мир", – відзначив політик.

Раніше повідомлялося, що 4 квітня Порошенко передав бійцям Сил спеціальних операцій удосконалений мобільний шиномонтаж, прально-душовий комплекс, мобільну стоматологію, а також засоби електроніки, 10 зарядних станцій і 252 шини.

Теги: #європейська_солідарність #тро #порошенко #техніка

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