Інтерфакс-Україна

Політика

20:46 02.04.2025

Україна та Росія знаходяться на порозі перемир'я, але обидві сторони мають піти на поступки – Келлог

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Україна та Росія знаходяться на порозі перемир'я, але обидві сторони мають піти на поступки – Келлог

Президент США Дональд Трамп "розчарований і Зеленським, і Путіним", заявив спецпосланець президента США в Україні генерал Кіт Келлог в ефірі Fox News, коментуючи прогрес переговорів про припинення вогню між Україною та РФ.

"Президент був дуже-дуже залучений, я знаю, що він також розчарований і Зеленським, і Путіним, але ми досягнемо цього (припинення вогню – ІФ-У), і я думаю, що вам потрібно зробити, це ви повинні зосередитися на тому, чого ви хочете досягти, куди ви хочете прийти з цим припиненням вогню. Тому що ми хочемо мати всеосяжне 30-денне припинення вогню, і коли ви досягнете цього, буде дуже важко відновити війну знову. Це те, у що я вірю, і те, що нам потрібно отримати," – заявив Келлог.

Відповідаючи на питання про можливе посилення санкцій проти РФ, він вказав, що в першу чергу необхідно забезпечити виконання вже існуючих обмежень.

"Якщо ви поговорите з нашим міністром фінансів Скоттом Бессентом, він скаже, якщо ви оціните на санкції від 1 до 10, 1 – це найлегше, 10 – найжорсткіше, ми, ймовірно, на рівні 6. Але застосування – це як рівень 3. І вам потрібно дійсно посилити ефект, який мають санкції. І ви можете довести їх до певного результату. Подивіться, ви говорите про російські суверенні активи. Це ті 300 мільярдів доларів, які зберігаються в Бельгії. Ви повинні йти за ними. Подивіться на тіньовий флот. Це флот, який перевозить більшість незаконної нафти, яку транспортують по всьому світу. Сімдесят відсотків цього надходить через Балтію. Ви можете припинити це", - вважає Келлог.

"Але найголовніше – змусити обидві сторони поговорити. І президент Трамп прагне до цього. Він відкритий для обох сторін. Він їх приводить, він починає говорити. Подивіться, ця війна триває надто довго, понад три роки. І президент має рацію. І саме на цьому він акцентував увагу – на припиненні вогню. І я думаю, ви знаєте, якщо ви досягнете 30-денного припинення вогню, а ми хочемо мати всеосяжне припинення вогню, що означає повітря, море, землю, удари по містах, це буде найважливіша частина. І це те, до чого ми прагнемо найближчим часом", - додав він.

 

Теги: #переговори #росія #прогрес

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