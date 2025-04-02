Раді пропонують удосконалити правовий захист військовослужбовців

Народні депутати пропонують Верховній Раді України удосконалити у правовому полі питання бойового імунітету під час війни.

Відповідний законопроєкт №13146 про внесення змін до Кримінального кодексу щодо обставин, які виключають кримінальну відповідальність діяння та забезпечують бойовий імунітет в умовах дії воєнного стану та ведення воєнних, бойових дій зареєстровано у Верховній Раді у вівторок, повідомляє сайт парламенту.

Текст законопроєкту поки на сайті відсутній.

"Законопроєкт пропонує чітко зафіксувати: дії, що були вчинені у ході оборони України, зокрема під час бойових зіткнень, за відсутності наміру порушити міжнародне право, не є злочином. Йдеться про випадки, коли військові діяли в межах своїх обов’язків, а втрати чи збитки були неминучими в умовах війни. Також пропонується змінити підхід до оцінки дій військових командирів — якщо в них не було реальної можливості виконати завдання, їх не можна притягати до відповідальності за службову недбалість", - розповіла одна з авторів законопроєкту Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність") агентству "Інтерфакс-Україна" у середу.

За словами народного депутата, такі зміни дозволять уникнути ситуацій, коли захисників України можуть несправедливо звинувачувати в злочинах, які вони не мали змоги уникнути.

"Законопроєкт синхронізує існуючі правові норми, робить правила чіткішими і справедливішими", - зазначила Фріз.

Як випливає з пояснювальної записки, яка є у розпорядженні агентства, розроблення проєкту закону обумовлено необхідністю удосконалити правовий захист військового командування, військовослужбовців, добровольців Сил територіальної оборони Збройних Сил України, працівників поліції особливого призначення Національної поліції, правоохоронних органів, які беруть участь в обороні України.

Законопроєкт пропонує нову редакцію. ст. 43-1 "Виконання обов'язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України".

"Не є кримінальним правопорушенням діяння (дія або бездіяльність), вчинене в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту та спрямоване на відсіч та стримування збройної агресії Російської Федерації або агресії іншої країни, яке повʼязано з втратами особового складу, бойової техніки, іншого майна або заподіяло шкоду правоохоронюваним інтересам особи чи держави, або заподіяло шкоду життю або здоровʼю особи, яка здійснює агресію, за відсутності ознак катування чи застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом, інших умисних порушень законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обовʼязковість яких надана Верховною Радою України", - йдеться у запропонованій редакції статті.

Серед авторів законопроєкту також народні депутати Соломія Бобровська (фракція "Голос"), Михайло Цимбалюк ("Батьківщина"), Сергій Рудик (група "За майбутнє"), Юлія Яцик (позафракційна).