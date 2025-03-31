Маск підтримав Ле Пен, паралельно звинувативши політичних противників у зловживанні системою правосуддя

Мільярдер та очільник Департаменту ефективності уряду (DOGE) в адміністрації президента США Дональда Трампа Ілон Маск підтримав Марін Ле Пен, яку судовим вироком позбавили можливості брати участь у президентських виборах у Франції

"Коли радикальні ліві не можуть виграти при демократичному голосуванні, вони зловживають системою правосуддя, щоб посадити своїх опонентів у в'язницю. Це їхня стандартна тактика в усьому світі", - написав він у соціальній мережі Х у понеділок, прокоментувавши допис стосовно Ле Пен у Франції та інших популістських лідерів у різних країнах, зокрема Дональда Трампа в США.

Як повідомлялося, колишню голову парламентської фракції ультраправого "Національного об'єднання" Марін Ле Пен визнали винною у привласненні державних коштів у справі європейських помічників "НО" та було засуджено до чотирьох років ув'язнення, в тому числі двох років позбавлення волі, і п'яти років позбавлення права займатися політичною діяльністю з негайним набранням чинності. За даними французьких медіа, цей вирок може практично унеможливити балотування кандидатури Ле Пен на президентських виборах 2027 року.