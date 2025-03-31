Інтерфакс-Україна

Політика

18:22 31.03.2025

"Євросолідарність" ініціює звернення Ради до Конгресу США щодо нової резолюції про підтримку України - Порошенко

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"Євросолідарність" ініціює звернення Ради до Конгресу США щодо нової резолюції про підтримку України - Порошенко
Фото: https://www.youtube.com/@PoroshenkoPetro

Партія "Європейська солідарність" ініціює звернення українського парламенту до Конгресу США щодо нової резолюції про двопартійну підтримку України, заявляє лідер партії, народний депутат України Петро Порошенко, який також закликав президента України Володимира Зеленського зустрітися із лідерами парламентських фракцій через ситуацію з угодою про корисні копалини.

"Європейська солідарність" ініціює звернення Верховної Ради до Конгресу США щодо нової резолюції про двопартійну підтримку України в цих умовах як стратегічного партнера. Така резолюція мала б містити гарантії щодо нових пакетів військової і фінансової допомоги та продовження санкцій проти Росії. Голова Верховної Ради запевняв, що має особливі стосунки з Майком Джонсоном, називаючи їх "спікерською коаліцією". Відтак, саме час все це задіяти. Як і інші форми парламентської дипломатії задля гарантій підтримки", – сказав Порошенко у своєму відеозверненні у понеділок.

За словами політика, потребує серйозних змін і професійного посилення склад української переговорної делегації з США.

"У нас є багато пропозицій для американської сторони, які були б взаємовигідні для обох країн як з економічної, так і з безпекової точки зору. Які посилили б наше стратегічне партнерство зі США і спрацювали б на безпеку Європи та послаблення Росії. Наприклад, участь США у газотранспортній системі України, яка мала б лишитися основою для постачання енергоносіїв для Європи всупереч путінським проєктам Північних потоків. Це мало б запрацювати після досягнення справедливого і всеосяжного миру, але вже було б одним з аргументів для його досягнення", – вважає Порошенко.

Він закликав президента України Володимира Зеленського зустрітися із лідерами фракцій Верховної Ради через ситуацію у переговорах з США та так званою угодою про корисні копалини. "Стан підготовки цього документу, який зʼявився в пресі, вже викликає серйозне занепокоєння як загроза в тому числі державному суверенітету і європейській інтеграції України. Але в той же час саме від цієї угоди залежить як військова, так і фінансова допомога Україні, і навіть співпраця з МВФ, де США відіграють ключову роль", – зазначив політик.

"Ми вимагаємо, аби парламент нарешті зібрався на термінове засідання та ухвалив відповідне звернення, а уряд надав всю інформацію про стан угоди", – резюмував Порошенко.

 

Теги: #порошенко #дипломатія #сша #перемовини #євросолідарність

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