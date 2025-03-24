Трамп заявив, що з 2 квітня запровадить мита у 25% стосовно всіх країн, які закуповують нафту й газ у Венесуели

Президент США Дональд Трамп у понеділок заявив, що з 2 квітня Вашингтон запровадить мита розміром 25% на товари з тих країн, які купують нафту або газ у Венесуели.

"Будь-яка країна, яка закуповує нафту та/або газ із Венесуели, повинна буде заплатити США мито в 25% на будь-яку торгівлю, яку вони ведуть із нашою країною", - ідеться в повідомленні Трампа в соцмережі Truth Social.

Він зазначив, що Вашингтон іде на цей крок через низку причин, зокрема через те, що Венесуела направляє до США під виглядом іммігрантів "десятки тисяч злочинців".