Інтерфакс-Україна

Політика

14:57 24.03.2025

Зеленський сподівається, що Трамп зрозуміє: Путін слабший, ніж здається, і перемога РФ була б катастрофою не лише для України

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Зеленський сподівається, що Трамп зрозуміє: Путін слабший, ніж здається, і перемога РФ була б катастрофою не лише для України
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що президент США Дональд Трамп зрозуміє: Путін слабший, ніж здається, і перемога РФ була б катастрофою не лише для України, а й для усього Заходу, особливо для США.

У інтерв’ю для The Time Зеленський наголосив, що Трамп і його команда не змиряться з такою поразкою. "У них є власні амбіції. Вони бачать свою роль в історії не тільки як сильних лідерів, а й як таких, хто може досягти гідного завершення війни. Тому я не вірю в ці апокаліптичні сценарії. Чесно кажучи, не вірю", - зауважив президент.

The Time повідомляє, що в одній зі своїх нещодавніх телефонних розмов з Трампом Зеленський спробував відтворити сценарій того, що станеться, якщо режим припинення вогню виявиться вразливим до нескінченних порушень з боку Росії. Зауважується, що всі українські міста, розташовані вздовж лінії фронту, стануть схожими на "тисячу Берлінів" часів холодної війни, відгороджені стінами й розділені, ледве здатні вижити. За словами Зеленського, вони стануть "мертвими зонами" на карті Європи, і Зеленський не думає, що Трамп хоче залишити таку спадщину.

Повідомляється, що у найближчі тижні Зеленський продовжуватиме переконувати Трампа і віцепрезидента США Джея Д. Венса в цьому, апелюючи не до їхніх вузьких політичних інтересів, а до їхніх принципів як державних діячів.

Окрім того, під час однієї з останніх телефонних розмов Зеленський запропонував Венсу переглянути своє рішення не відвідувати Україну під час війни. "Ми все ще чекаємо на вас", - сказав Зеленський. Венс не відповів.

Теги: #путін #трамп #зеленський

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