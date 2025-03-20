Інтерфакс-Україна

Політика

15:31 20.03.2025

Лідери ЄС вважають, що реальні переговори щодо миру для України не ведуться, – джерело з полів саміту

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Лідери Європейського союзу вважають, що реальні переговори щодо миру для України наразі не ведуться та наголосили на необхідності продовжувати військову та політичну підтримку.

Така думка була висловлена лідерами у четвер в Брюсселі під час засідання Європейської ради, поінформував журналістів на умовах анонімності високопосадовий чиновник ЄС.

За його словами, президент України Володимир Зеленський приєднався до лідерів у форматі відеоконференції з Норвегії та поінформував про останні події на місцях, зокрема, про російські атаки, про його останні контакти з адміністрацією США та наступні кроки щодо припинення вогню, яке можна перевірити, і переговорів щодо мирної угоди. "Лідери швидко обмінялися думками із Зеленським, перш ніж перейти до дебатів у форматі 27 держав-членів. Вони обговорили ситуацію на місцях в Україні та стан переговорів під проводом США. Була спільна думка, що реальних переговорів наразі не ведеться. Лідери також обмінялися найкращими способами вплинути на процес", - повідомив високопосадовий чиновник.

Крім того, серед лідерів була "сильна згода щодо необхідності продовжувати підтримувати Україну у політичному та військовому плані". "Багато лідерів також наголошували на необхідності прискорення переговорів про вступ України до ЄС. Загалом сесія про Україну тривала близько 2 годин", - зазначив співрозмовник журналістів.

Він також підтвердив, що висновки щодо України були прийняті у форматі 26 (без Угорщини), використовуючи ту саму формулу, що і на спеціальному засіданні Європейської ради від 6 березня – у форматі тексту, доданого до висновків.

Наступним пунктом порядку денного є робочий обід із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем для обговорення багатосторонності, пакту про океани та інших глобальних питань.

Теги: #переговори #мир #єс

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