Інтерфакс-Україна

Політика

16:51 19.03.2025

Порошенко закликав Зеленського провести зустріч з лідерами парламентських фракцій

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Порошенко закликав Зеленського провести зустріч з лідерами парламентських фракцій
Фото: https://eurosolidarity.org/

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликав президента України Володимира Зеленського провести зустріч з лідерами парламентських фракцій для координації подальших кроків щодо мирного процесу.

"Складність і драматичність ситуації вимагає негайної зустрічі Володимира Зеленського з лідерами парламентських фракцій. Парламент не може дізнаватися про нашу переговорну позицію із зарубіжних мас-медіа. Вважаю, така зустріч має відбутися одразу після розмови Зеленського з Трампом", - написав Порошенко в соцмережі Х, коментуючи результати розмови президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним.

Він підкреслив, що відмова росіян від припинення вогню була очікуваною.

"Путін ніби винайшов perpetum mobile війни і не має наміру її завершувати… Не дарма вчора, перед розмовою з президентом Трампом, він на зустрічі з олігархами ділився своїми фюрерськими фантазіями про захоплення Одеси. Це така сама маячня, як колись про Київ за три дні. Даремно сподіватися на те, що одна чи кілька розмов зупинять ці три роки, 11 років війни загалом. І століття спроб стерти Україну з мапи світу. Попри оптимістичні заяви учасників, у нас, українців, справедливо немає відчуття, що вчорашня телефонна розмова наблизила нас до миру", - вказав Порошенко.

В зв'язку з цим, відзначив він, Україну чекає складний переговорний процес.

"Для путіна навіть стіл переговорів — це продовження війни в інший спосіб. Проте з того, що відбулося вчора, коли путін де-факто відкинув ідею президента Трампа про повне припинення вогню, всім треба зробити правильні висновки. Або путін приймає пропозицію президента Трампа про повне припинення вогню, або Трамп задіює "план Б", про який він казав", - підкреслив Порошенко.

Такий "план Б", наполягає він, критично важливий і має з’явитися на столі. В першу чергу до нього мають бути включені посилені економічні санкції, про готовність до яких напередодні заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, а також постачання Україні тих видів американської зброї, від надання яких Білий дім утримувався досі.

"Зрештою, нам потрібна нова двопартійна резолюція Конгресу Сполучених Штатів про подальшу різнобічну підтримку України. І я готовий долучитися до лобіювання цієї резолюції. Маю, до речі, запрошення до Вашингтону та Флориди на зустрічі високого рівня. Сподіваюся, що в Офісі вистачить розуму цього разу не блокувати мою поїздку до США так, як щойно він заборонив мені виїхати на політичну асамблею Європейської народної партії, лідируючої політичної сили Європейського Союзу", - підкреслив Порошенко.

Він закликав утриматися від антиамериканської істерії і твердо відстоювати принцип "нічого про Україну без України".

"Ми не можемо більше втрачати час, людей і території. Ми зацікавлені в тому, щоби пропозиція президента Трампа про повне припинення вогню реалізувалася. Для нас це можливість нарешті не на папері, а на реальній місцевості звести фортифікації і перетворити степовий простір сходу і півдня на неприступні рови, вали і мінні поля. І в разі, якщо путін порушить припинення вогню, це унеможливить його подальші наступальні дії", - наполягає Порошенко.

"Треба робити все, що в цих складних умовах може посилити Україну. Нав’язуватися ми теж не будемо, але за будь-яких обставин готові до спільної роботи і спільної відповідальності. Ми не дамо путіну жодних надій, що скориставшись руйнацією єдності йому вдасться розхитати ситуацію в країні, спричинити внутрішню дестабілізацію, виграти від порушень демократії Україні. І в цій його гібридній війні не варто підігрувати. Ми вистоїмо як держава в єдності, це очевидний постулат. Гріх не робити висновків з української історії", - резюмував він.

 

Теги: #парламент #порошенко #зеленський

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