Інтерфакс-Україна

Політика

19:41 18.03.2025

Рух до миру почнеться з припинення вогню по енергетиці та інфраструктурі – Білий дім після розмови Трампа-Путіна

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Рух до миру почнеться з припинення вогню по енергетиці та інфраструктурі – Білий дім після розмови Трампа-Путіна

Президент США Дональд Трамп та Володимир Путін під час телефонної розмови домовилися, що рух до миру в Україні розпочнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню, а також технічних переговорів щодо імплементації морського припинення вогню в Чорному морі, повного припинення вогню та постійного миру.

“Лідери домовилися, що рух до миру розпочнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню, а також технічних переговорів щодо імплементації морського припинення вогню в Чорному морі, повного припинення вогню та постійного миру. Ці переговори почнуться негайно на Близькому Сході”, - написала речниця Білого Дому Керолайн Левітт у соцмережі Х.

В Білому домі зазначають, що Трамп і Путін говорили про необхідність миру і припинення вогню у війні в Україні, і обидва лідери погодилися, що “цей конфлікт має завершитися тривалим миром”.

“Вони також наголосили на необхідності покращення двосторонніх відносин між Сполученими Штатами та Росією. Кров і ресурси, які Україна і Росія витрачають на цю війну, краще було б витратити на потреби своїх народів”, - йдеться у заяві після розмови.

Натомість в адміністрації Путіна заявили, що під час розмови російська сторона висунула вимоги припинення мобілізації в Україні під час запропонованого Трампом 30-денного перемир'я, а також призупинки надання Україні іноземної військової допомоги та розвідувальних даних.

Крім того, в Кремлі стверджують, що "Трамп підтримав ідею Володимира Путіна організувати хокейні матчі в США та Росії між російськими та американськими гравцями, які виступають у НХЛ та КХЛ".

Теги: #путін #перемовини #трамп

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