В ЄС готові, що Угорщина знову не підтримає висновки саміту щодо України, і готові йти далі з іншими 26 державами-членами

В Європейському союзі готові до того, що Угорщина знову не підтримає висновки Європейської ради в частині, яка стосується України, і будуть продовжувати працювати в форматі 26 країн-членів.

Про це у вівторок журналістам напередодні засідання Європейської ради, яке заплановане на 20-21 березня у Брюсселі, повідомив високопосадовий європейський дипломат.

Він зауважив, що словосполучення «стратегічне розходження» вжив сам прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. За його словами, робота з Угорщиною ведеться кожного дня і по всіх справах, у тому числі щодо України. «І цей діалог ведеться на всіх рівнях. І ми сподіваємося подолати цю стратегічну розбіжність. Можливо, настане момент, коли навіть ситуація приведе нас до подолання стратегічної розбіжності. На даний момент ми все ще отримуємо (від угорців) це (про розбіжності) повідомлення», - пояснив ситуацію, яка склалася, співрозмовник журналістів.

При цьому він зазначив, що ситуація із проектом тексту висновків аналогічна тій, яка склалася на спеціальному саміті, який відбувся 6 березня, коли частина проекту висновків щодо України була додана до основного документу як додаток.

За словами високопосадового дипломата, розбіжність між 26 країнами-членами та Угорщиною залишається тою ж самою. «Не секрет, що ми намагатимемося досягти миру силою. Що це означає? Це означає, що ми продовжуємо підтримувати Україну, зміцнюючи її збройні сили, зміцнюючи їх фінансово, щоб вони були в найкращому можливому становищі, коли відбудуться ці мирні переговори. Ми продовжимо долати цю розбіжність, але поки що вона є», - додав він.

Говорячи безпосередньо про проект тексту в частині України для майбутніх висновків Європейської ради, співрозмовник журналістів повідомив, що там ж «багато елементів, які були 6 березня», на спеціальній Ради. «Зараз у нас звичайна Європейська рада, тому ідея полягає в тому, що ви також побачите інші елементи, яких там не було, тому що ми були дуже зосереджені на тому, що робили 6 березня. Це не те, що є елементи, які вас здивують. Це елементи, які були частиною нашої позиції», - деталізував він.