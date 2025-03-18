Інтерфакс-Україна

Політика

16:08 18.03.2025

Будь-які територіальні поступки потребують змін до Конституції, що заборонено під час війни - нардеп Сірко

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Будь-які територіальні поступки потребують змін до Конституції, що заборонено під час війни - нардеп Сірко

Будь-які територіальні поступки, зокрема щодо Криму, потребують змін до Конституції України, що заборонено під час війни і, ймовірно, нереально навіть у мирний час, вважає заступник голови фракції "Голос" Юлія Сірко (Клименко).

"Для будь-яких територіальних поступок, включаючи Крим, потрібно змінювати Конституцію України, що заборонено під час воєнного стану. І навіть у мирний час для цього потрібно знайти двічі по 300 голосів у Верховній Раді, що видається нереальним. Я не вірю, що це юридично можливо здійснити через Верховну Раду, оскільки немає необхідних голосів і, скоріше за все, не буде ніколи", - сказала Сірко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

За словами народного депутата, Запорізька атомна електростанція має бути під контролем України.

“Щодо ЗАЕС, то це найбільша станція в Європі і вона повинна бути повернута під контроль України, тому що повноцінно включити її в російську систему неможливо. Контроль рф над ЗАЕС фактично означає перетворення станції на ядерну зброю, яка може вибухнути в будь-який момент і перетворити половину Європи на радіоактивну зону, не придатну до нормального життя. В інтересах ЄС та США, щоб рф пішла звідти і перестала мілітаризувати станцію і створювати велику небезпеку європейському континенту”, - зазначила Сірко.

Теги: #голос #сірко_юлія

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