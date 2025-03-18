Інтерфакс-Україна

Політика

15:06 18.03.2025

Прем'єр-міністр Нідерландів закликав Туреччину сприяти забезпеченню гарантій безпеки для України

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Прем'єр-міністр Нідерландів закликав Туреччину сприяти забезпеченню гарантій безпеки для України

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф провів розмову с президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

"Спочатку ми обговорили війну в Україні, важливість непохитної підтримки в боротьбі з російським агресором та європейську безпеку. Туреччина може сприяти забезпеченню гарантій безпеки, що стане ключовою умовою стабільного та тривалого миру в Україні", - написав Схоф в соцмережі Х.

Сторони також обговорили ситуацію в Сирії та Секторі Газа.

"Вкрай важливо, щоб усі сторони дотримувалися режиму припинення вогню та домовленості про звільнення заручників", - підкреслив Схоф.

 

Теги: #ердоган #нідерланди #туреччина #схоф

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