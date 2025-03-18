Глава МЗС Польщі: Угорщина блокує вступ України до

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував у Брюсселі позицію Угорщини, яка блокує початок переговорів про вступ України до Євросоюзу, і закликав польську опозицію вжити заходів у цьому питанні.

Як підкреслив Сікорський після зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі, процес вступу до ЄС є для українців "якорем української моралі".

"Ми як головуючі (у раді ЄС – ІФ-У) відчуваємо особливу відповідальність за це. Ми, звичайно, хотіли б відкрити один, можливо, навіть другий переговорний кластер, але, на жаль, це черговий випадок, коли рішення блокує наш давній друг, колись союзник – Угорська Республіка", – сказав він.

Сікорський підкреслив, що на зустрічі міністрів відбулася жвава дискусія про те, що рішення про початок переговорів має базуватися не на двосторонніх питаннях, а на відповідності критеріям.

"Я маю звернутися до польської опозиції, яка підтримує тісні ідеологічні контакти з урядом і партією Віктора Орбана, щоб вони зробили щось добре для Польщі, для Європи, а саме переконали своїх ідеологічних братів розблокувати ці питання", – сказав він.