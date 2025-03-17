Інтерфакс-Україна

Політика

15:57 17.03.2025

Вихід США із Міжнародного центру із розслідування злочинів агресії Росії проти України не вплине на притягнення воєнних злочинців до відповідальності - Мережко

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Вихід США із Міжнародного центру із розслідування злочинів агресії Росії проти України не вплине на притягнення воєнних злочинців до відповідальності - Мережко

Вихід США із Міжнародного центру з розслідування злочинів агресії Росії проти України суттєво не вплине на міжнародні зусилля з притягнення Путіна та інших російських воєнних злочинців до відповідальності, впевнений голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

“Суттєво це не вплине на міжнародні зусилля з притягнення Путіна та інших російських воєнних злочинців до відповідальності. Наприклад, створити міжнародний Трибунал зі злочину агресії можна і без США, хоча, звісно, будемо сподіватися, що США все-таки візьмуть участь у цьому”, - сказав Мережко в коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” у понеділок.

Крім того, за словами народного депутата, якщо російські воєнні злочинці опиняться на території США, їх можна буде заарештувати і притягнути до відповідальності за допомогою американської правоохоронної системи та судів.

Мережко припустив, що такий крок з боку США слід розглядати в контексті спроби президента США Дональда Трампа реалізувати свій мирний план.

“Тобто, у такий спосіб Трамп намагається отримати згоду Путіна на перемирʼя і початок серйозних перемовин”, - зазначив голова комітету.

Мережко не виключив, “що як тільки Трамп зрозуміє, що Путін не збирається добросовісно вести перемовини, участь США у Міжнародному центрі із розслідування злочинів агресії Росії проти України відновиться”.

Теги: #мережко #сша

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