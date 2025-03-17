Інтерфакс-Україна

Політика

15:07 17.03.2025

Британія з союзниками розглядає можливість відправки до 30 тис миротворців в Україну - ЗМІ

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Британія з союзниками розглядає можливість відправки до 30 тис миротворців в Україну - ЗМІ

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер (Keir Starmer) готовий розгорнути британських військовослужбовців в Україні на тривалий період для підтримки миру та стримування нового вторгнення РФ, повідомляє The Times у понеділок.

За даними видання, Лондон разом із союзниками розглядає можливість відправки до 30 000 військових у рамках миротворчої місії. Начальники оборони з Великої Британії, Франції, Туреччини, Канади та Австралії обговорять деталі розгортання на зустрічі в Лондоні цього тижня.

Стармер заявив, що британські війська залишатимуться в Україні “до тих пір, поки це буде потрібно”.

Як повідомлялося, у суботу Стармер на віртуальній зустрічі "коаліції охочих" виклав плани введення в Україну західних миротворчих сил чисельністю понад 10 тис військовослужбовців. Високопоставлені урядові джерела повідомили, що прем'єр-міністр заручився підтримкою "значно більшої кількості" країн, ніж три країни, які спочатку пропонували надати сухопутні війська, хоча основна частина сил, швидше за все, надійде з Великої Британії та Франції.

Як пише ви The Sunday Times, військове джерело повідомило, що чисельність остаточного контингенту "комфортно перевищуватиме 10 тис осіб". Близько 35 країн погодилися надати зброю, логістичну та розвідувальну підтримку місії, яку називають "силами стримування". У разі припинення вогню між РФ і Україною це має утримати Володимира Путіна від нового вторгнення.

Після телефонної конференції у суботу за участю 29 лідерів, Стармер оголосив, що військові лідери з усього світу зберуться в Лондоні цього тижня, оскільки плани щодо багатонаціональних миротворчих сил переходять в "оперативну фазу". У четвер міністр оборони Джон Гілі (John Healey), зустрінеться з воєначальниками в Постійному об'єднаному штабі - британській штаб-квартирі трьох родів військ у Нортвуді, на північному заході Лондона, де планують і контролюють усі закордонні військові операції.

На пресконференції на Даунінг-стріт Стармер заявив, що "світ потребує негайних дій" і що під час телефонної розмови, в якій взяли участь президент Франції Еммануель Макрон (Emmanuel Macron) і президент України Володимир Зеленський, були взяті "нові зобов'язання" щодо миротворчості та посилення санкцій проти Росії. Відкинувши підхід Путіна "так, але" до запропонованого Києвом припинення вогню, прем'єр-міністр заявив, що російському президенту доведеться вести переговори "рано чи пізно".

Теги: #військовослужбовці #стармер #британія

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