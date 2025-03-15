Інтерфакс-Україна

Політика

20:44 15.03.2025

Нав'язувати Україні відмову від євроатлантичного курсу ніхто не має права - Чернєв

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Нав'язувати Україні відмову від євроатлантичного курсу ніхто не має права - Чернєв

Нав'язувати Україні відмову від євроатлантичного курсу ніхто не має права, заявив голова постійної делегації Верховної Ради у парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу").

"Нав'язувати нам відсутність вибору або відмову від нашого євроатлантичного майбутнього ніхто не має права, перш за все Російська Федерація… Ми, як мали в Конституції наш вектор на ЄС та НАТО, так ми його і будемо мати", - сказав Чернєв в ефірі національного телемарафону в суботу.

За словами народного депутата, частиною гарантій безпеки для України може стати присутність європейських військових контингентів країн-членів НАТО на її території.

"Це наше право і рішення наших союзників. Якщо рішення наших союзників є, якщо ми готові, а ми готові до розміщення таких контингентів, то що б собі Росія не думала і не бажала, це їхні проблеми", - підкреслив Чернєв.

Народний депутат не виключив, що в разі нападу російської армії на такий контингент, "країни-члени НАТО можуть спочатку застосувати четверту статтю Північноатлантичного договору, щодо обговорення, що робити далі, а потім може бути і п'ята стаття (напад на одного з членів Альянсу розглядатимуть, як напад на всіх членів НАТО - ІФ-У)".

Теги: #нато #рада

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