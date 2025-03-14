Питання територій після припинення вогню дасть можливість закінчити війну, але Україна не визнає окуповані райони російськими – Зеленський

Питання територій стане точкою у мирних переговорах, яка дасть можливість після вирішення питання припинення вогню закінчити війну, заявляє президент України Володимир Зеленський.

"Питання територій найскладніше після питання ceasefire. Тому що ceasefire розблоковує шлях сторін до закінчення війни. А території, я вважаю, реально будуть точкою, яка дає можливість після вирішення цього питання закінчити війну. І тому я вважаю, що це такі два складних моменти. Перший складний, тому що потрібна сміливість і політична воля. Другий - тому що це складний діалог", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у п'ятницю.

При цьому він відзначив, що країни партнери знають, що Україна не визнає окуповані території територіями РФ. "Це моя політична воля як президента. І це політична воля нашого народу. Це порушення міжнародного права і Конституції України", - сказав Зеленський.

Голова держави нагадав, що в офіційному документі, з яким вийшли переговорні команди України та США після зустрічі в Саудівській Аравії, питання територій немає, "але це не значить, що це питання не піднімалось".