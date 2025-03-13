Інтерфакс-Україна

Політика

16:05 13.03.2025

Допомога військовим від громади столиці збільшиться ще на 500 млн грн – Кличко

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Допомога військовим від громади столиці збільшиться ще на 500 млн грн – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко розпорядився збільшити допомогу Силам оборони ще на пів мільярда гривень. Про це він повідомив на сесії Київради.

"До нас постійно звертаються різні підрозділи із запитами про допомогу на найнеобхідніше оснащення. Дав доручення виконавчому органу передбачити ще 500 мільйонів гривень на фінансування потреб військових Збройних сил України", - повідомив Віталій Кличко.

Він також нагадав, що в січні Київрада збільшила допомогу військовим на 5 мільярди гривень.

"В січні ми спрямували 5 млрд грн на підтримку наших захисників. А також – на допомогу їх сімʼям, на реабілітацію та виплати ветеранам. Додаємо наразі ще півмільярда", - зазначив Кличко.

Раніше повідомлялося, що у 2024 році Київ виділив на підтримку Сил оборони найбільшу суму серед усіх регіонів – майже 10 мільярдів гривень.

Також Віталій Кличко повідомляв, що з січня 2025 року громада столиці передала на фронт вже понад 2 600 дронів різних типів, а також системи РЕБ.

 

Теги: #допомога #удар #сили_оборони #кличко

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