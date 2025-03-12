Сенатор США Грем: Якщо Росія відмовиться від перемир'я, ми повинні накласти на неї санкції

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем висловив сподівання, що Росія погодиться на 30-денне перемир'я – в противному разі на неї необхідно накласти додаткові санкції, причому це будуть санкції, що охоплять також "країни, які купують російські товари, включаючи нафту, газ і уран".

"Я дуже радий почути, що Україна погодилася на пропозицію Сполучених Штатів щодо 30-денного припинення вогню (…) Сподіваюся, Росія піде за нею. Якщо Росія відмовиться, ми повинні накласти на неї санкції", - написав він у соціальній мережі Х.

"…санкції, санкціоновані Конгресом, які не лише вплинуть на Росію, але й накладуть санкції і тарифи на країни, які купують російські товари, включаючи нафту, газ і уран. Росія вже давно повинна відчути непереборний економічний біль внаслідок свого брутального вторгнення в Україну", - уточнив він.