Політика

12:25 12.03.2025

Сенатор США Грем: Якщо Росія відмовиться від перемир'я, ми повинні накласти на неї санкції

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Сенатор США Грем: Якщо Росія відмовиться від перемир'я, ми повинні накласти на неї санкції

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем висловив сподівання, що Росія погодиться на 30-денне перемир'я – в противному разі на неї необхідно накласти додаткові санкції, причому це будуть санкції, що охоплять також "країни, які купують російські товари, включаючи нафту, газ і уран".

"Я дуже радий почути, що Україна погодилася на пропозицію Сполучених Штатів щодо 30-денного припинення вогню (…) Сподіваюся, Росія піде за нею. Якщо Росія відмовиться, ми повинні накласти на неї санкції", - написав він у соціальній мережі Х.

"…санкції, санкціоновані Конгресом, які не лише вплинуть на Росію, але й накладуть санкції і тарифи на країни, які купують російські товари, включаючи нафту, газ і уран. Росія вже давно повинна відчути непереборний економічний біль внаслідок свого брутального вторгнення в Україну", - уточнив він.

Теги: #перемиря #сенатор_сша #санкції_рф

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