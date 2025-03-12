Політика

12:20 12.03.2025

Нардеп Юлія Сірко: Не вірю, що РФ погодиться на перемир'я

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Нардеп Юлія Сірко: Не вірю, що РФ погодиться на перемир'я
Фото: https://www.facebook.com/Klymenko.me

Заступниця голови фракції “Голос” Юлія Сірко (раніше - Клименко) не вірить, що Російська Федерація погодиться на перемир'я, яке було вирішено запропонувати країні-агресору в результаті переговорів України та США у Джидді.

“Щодо припинення вогню, я не вірю, що Росія на нього погодиться. Вони насправді в глухому куті: і воювати далі тяжко і дорого, і зупинитися не можуть”, - сказала Сірко в коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” у середу.

Народний депутат зауважила, що Україна на переговорах у Саудівській Аравії отримала максимальний результат.

“Якщо та інформація і заяви, які ми бачили офіційно, є фінальними й не було ніяких додаткових обіцянок з української сторони, то вважаю, що переговори пройшло вдало та Україна отримала максимум, що могла досягнути на цій першій зустрічі: стабілізувала відносини зі США, ⁠повернула військову допомогу США, ⁠поставила пріоритетом - повернення своїх полонених та викрадених дітей, ⁠показала світу, що прагне миру”, - наголосила Сірко.

Теги: #сірко_юлія #переговори_в_джидді

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