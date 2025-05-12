Інтерфакс-Україна
Політика
15:26 12.05.2025

Україна повинна вести переговори з Росією лише разом з міжнародними партнерами - Сірко

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Україна повинна вести переговори з Росією лише разом з міжнародними партнерами - Сірко

Заступниця голови фракції "Голос" Юлія Сірко впевнена, що Україна повинна вести переговори з Росією лише разом з міжнародними партнерами.

"Важко сказати, чого очікувати (від переговорів у Стамбулі - ІФ-У), але нам точно потрібно вести переговори та сидіти за столом переговорів разом з міжнародними партнерами, а не віч-на-віч з путіним, як це робить Україна вже 11 років", - сказала Сірко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

За словами Сірко, "будь-які закриті переговори з путіним закінчаться маніпуляціями та звинуваченнями України".

Теги: #переговори #сірко_юлія #рф

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