Майбутній прем'єр Канади: Мій уряд не скасовуватиме мита, доки американці не продемонструють повагу до нас

Лідер Ліберальної партії Канади, майбутній прем'єр-міністр країни Марк Карні заявив, що уряд під його головуванням не скасовуватиме мита на американські товари, доки США не продемонструють, що дотримуються зобов'язань щодо вільної та справедливої торгівлі.

"Мій уряд не скасовуватиме мита, доки американці не продемонструють повагу до нас і не візьмуть на себе надійних зобов'язань щодо вільної та справедливої торгівлі", - написав він у соціальній мережі Х.

"Останні мита президента Трампа — це атака на канадських працівників, сім'ї та бізнес. Мій уряд забезпечить, щоб наша відповідь мала максимальний вплив у США і мінімальний вплив тут, у Канаді, а також підтримає працівників, які постраждали", — зазначив Карні.

Як повідомлялося, колишній глава Центрального банку Канади Марк Карні виграв вибори на пост нового лідера Ліберальної партії і має стати прем'єр-міністром країни замість Джастіна Трюдо.