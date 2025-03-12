Політики, політологи та аналітики чекають на кроки від РФ після українсько-американських перемовин у Джидді

Президент університету "Київська школа економіки" (КШЕ, KSE) Тимофій Милованов відзначає, що результати українсько-американських переговорів у Саудівській Аравії поставили РФ в скрутне становище.

"Україна заявляє, що готова до безумовного припинення вогню. Росія зараз може погодитися. Якщо цього не станеться, воно покаже своє справжнє обличчя – немає інтересу до миру… Якщо Росія не погодиться на безумовне припинення вогню, США будуть змушені стати на бік України. Або принаймні продемонструвати сильнішу підтримку", - написав Милованов в соцмережі Х у вівторок.

Підприємець, співзасновник аналітичної платформи "Михайлівський клуб" Владислав Оленченко вважає, що результати перемовин у Джидді "схожі на справжній успіх України", оскільки українській стороні вдалося навʼязати свою гру і просунути власну "формулу миру" у текст спільної заяви сторін.

"Схоже, американці не змогли примусити Украіну підписати угоди, в яких би фіксували односторонні зобовʼязання України перед рф, які публічно вимагав путін: державний статус русского язика, позаблоковість, територіальні поступки, обмеження по зброї та чисельності ЗСУ… Далі треба уважно слідкувати за кроками кремля", - написав він у Facebook.

При цьому Оленченко вважає, що згода Володимира Путіна на 30-денне припинення вогню "буде поганим знаком для України". "Ставлю на те, що путін не погодиться на цю пропозицію і це значно покращить становище України в цій грі", - додав він.

Радниця керівника Офісу президента і член наглядової ради АТ "Укрексімбанк" Вікторія Страхова після завершення перемовин написала: "Настрій піднесений але для повного щастя не вистачає відповіді на питання: а якщо РФ не погодиться? Чи це те що буде Уіткофф путіну пояснювати? Але мені то також цікаво".

Прем'єр-міністр Великої Британії (2019-2022) Борис Джонсон назвав результати перемовин "чудовими новинами" і змалював оптимістичні перспективи для України за їх підсумками. "За цих умов Україна може мати процвітаюче майбутнє як вільна суверенна та незалежна країна. Вони мають перспективу довгострокового економічного партнерства з наймогутнішою країною на землі, підкріплену європейською силою заспокоєння в Україні на чолі з Великобританією та Францією. Українці довели, що можуть миритися", - написав він в Х.

Джонсон відзначив, що "тепер від Кремля залежить, чи підпишеться під планом Трампа – чи зіткнеться з наслідками". "Якщо Путін відмовиться, ми будемо знати, що він несерйозно ставиться до миру і ніколи ним не займався", - додав він.

В свою чергу, політичний експерт, юрист-міжнародник Андрій Смолій відзначає, що позиція президента США Дональда Трампа змінюється кожен день, і відзначив, що згоди РФ про 30-денне перемир’я наразі немає.

"За багато років війни та російського терору - звик до віри лише в ЗСУ та всіх хто захищає Україну. Все. А там побачимо. Наразі без жодних ілюзій", - написав він у Facebook.

Як повідомлялося, за підсумками перемовин української та американської делегації у Джидді (Саудівська Аравія) у вівторок Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження 30-денного режиму припинення вогню, за умови одночасного виконання з боку РФ. Також делегації України та США погодилися негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру, а також визначити склад їх учасників.

Державний секретар США Марко Рубіо за результатами переговорів із українською делегацією у Саудівській Аравії заявив, що “тепер м’яч на боці” РФ.