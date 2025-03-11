У Києві "взяли до уваги" візит генсека ОБСЄ до РФ

Міністерство закордонних справ України взяло до уваги візит Генерального секретаря Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Ферідуна Сінірліоглу до РФ 11 березня.

"В умовах триваючої агресивної війни Росії проти України будь-які контакти керівництва ОБСЄ з державою-агресором мають будуватись на принципах поваги до міжнародного права, зобов’язань Організації, а також суверенітету та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів включно з територіальними водами. Росія не відмовляється від своєї деструктивної ролі в ОБСЄ, підриваючи діяльність цієї міжнародної Організації та використовуючи її для виправдання своєї збройної агресії проти України", - йдеться у коментарі МЗС у вівторок.

У документі зазначено, що керівництво ОБСЄ має залишатись "відданим основоположним принципам Організації та своїми діями не допускати легітимізації загарбницької політики Росії та послаблення її політичної ізоляції".

Також зовнішньополітичне відомство наголосило, що Україна засуджує вже майже трирічне незаконне позбавлення волі Росією співробітників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Максима Петрова, Вадима Голди та Дмитра Шабанова та "цинічне використання" цих людей Москвою в інтересах тиску на ОБСЄ та її держав-учасниць.

В МЗС закликали держави-учасниці ОБСЄ, керівництво Організації та наших міжнародних партнерів посилити політичний та санкційний тиск на Росію з метою сприяння якнайшвидшому та безумовному звільненню цих людей.