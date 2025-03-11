Політика

16:15 11.03.2025

Переговори в Саудівській Аравії можуть покращити відносини між Україною та США - Мережко

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Переговори в Саудівській Аравії можуть покращити відносини між Україною та США - Мережко

Переговори в Саудівській Аравії можуть стати важливим кроком на шляху покращення відносин між Україною та США, вважає голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

“Сьогодні перемовини… Це може стати важливим кроком на шляху покращення наших відносин”, - сказав Мережко на брифінгу у вівторок.

При цьому Мережко зазначив, що для нього головним питанням залишається: чи є взагалі у президента Трампа якась чітка стратегія щодо України, щодо припинення російської агресії проти України?

“Я не знаю, чи є така стратегія, або її немає, але я розраховую, що, можливо, вона має непублічний характер… Хотілося б, щоб було якесь обговорення, можливо, навіть і сьогодні, між делегацією України і американською делегацією”, - підкреслив народний депутат.

Він акцентував, що США залишаються союзником та партнером України.

“Ми розуміємо, що є певні виклики, пов'язані з тим, що не до кінця зрозуміла ситуація з президентом Трампом, але треба завжди пам'ятати, що Сполучені Штати – це не тільки президенти, це й інші демократичні інституції, це й Конгрес, де ми маємо підтримку і серед демократів, і в значної кількості республіканців, це й суспільство, це й середовище, пов'язане з науковою діяльністю”, - сказав Мережко.

Коментуючи заяву державного секретаря США Марко Рубіо, що Україна має зробити територіальні поступки, Мережко сказав: “Для мене ця заява, з одного боку, є абсолютно неприйнятна з очевидних причин. Тому що це неможливо. І це суперечить нашій Конституції, принципу міжнародного права… І з точки зору моралі також не є прийнятним”.

На думку Мережка, Рубіо “не є категоричним” у цьому питанні.

“Тобто можливо він вважає, що зараз в найближчій перспективі це складно зробити. Хоча, знаєте, все може дуже різко змінитися… за один день або за декілька днів. Ніхто колись не очікував, наприклад, падіння Російської імперії або Радянський Союз за три дні просто повністю зник. Тобто все може трапитися, історія показує, що передбачити неможливо. Але ми маємо залишатися на основі міжнародного права і нашої Конституції”, - підсумував голова комітету.

Теги: #мережко #переговори #саудівська_аравія #сша

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