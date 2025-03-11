Політика

14:07 11.03.2025

Міцний і тривалий мир в Україні вимагає подальшої військової підтримки Києва - міністр оборони Франції

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Міцний і тривалий мир в Україні вимагає подальшої військової підтримки Києва - міністр оборони Франції

Міцний і тривалий мир в Україні вимагає подальшої військової підтримки Києва для ведення переговорів з позиції сили, наголосив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.

“Міцний і тривалий мир в Україні вимагає подальшої військової підтримки Києва, щоб він міг вести переговори з позиції сили. Після будуть потрібні гарантії, щоб російська агресія не відновилася. Перш за все, сильна, модернізована українська армія, яка є оперативно сумісною з нашими арміями”, - написав він у соцмережі Х.

Лекорню наголосив, що переозброєння Європи необхідне для миру та стабільності на континенті.

“Це має супроводжуватися інтелектуальним переозброєнням, щоб думати про нашу колективну безпеку завтра”, - додав він.

Теги: #франція #лекорню

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