Міністр оборони Нідерландів: Зеленський не повинен погоджуватися на угоду, яка призведе до своєрідного "міжвоєнного періоду"

Україна не має погоджуватися на угоду, яка призведе до міжвоєнного періоду, і Європа повинна подолати "комплекс меншовартості" і стати сильною, заявив міністр оборони Королівства Нідерланди Рубен Брекельманс.

"Ми повинні продовжувати підтримувати Україну, щоб громадяни могли мати справедливий і тривалий мир. Президент Володимир Зеленський не повинен погоджуватися на угоду, яка призведе до своєрідного інтербеллума, коли на горизонті постійно маячить агресія. Він повинен вести переговори з позиції сили", - сказав він під час Паризького форуму з питань оборони та стратегії.

Міністр наголосив, що Європа може бути сильнішою, і "ми не повинні применшувати нашу значимість у нинішньому геополітичному перерозподілі сил". Брекельманс впевнений, що Європа може бути силою, "з якою потрібно рахуватися – в економічному, моральному, культурному, а також у військовому плані". За його словами, Європа разом витрачає більше коштів на фінансову, військову та гуманітарну допомогу Україні, ніж Сполучені Штати, також є сильні партнери, які допомагають, наприклад, Велика Британія та Норвегія.

"Майже 450 мільйонів людей живуть в ЄС, і близько 140 мільйонів - в Росії. Наш сукупний ВВП у п'ять разів більший за російський. Президент ЄК Урсула фон дер Ляєн нещодавно запропонувала витратити 800 мільярдів на оборонні інвестиції протягом наступного десятиліття. Ми повинні подолати комплекс меншовартості. Ми потужніші, ніж ми думаємо. І нам знадобиться ця сила для нашої безпеки", - закликав міністр оборони.

Окремо він привітав той факт, що Франція разом з Великою Британією "демонструє сильне лідерство, коли ми обговорюємо, що ми можемо надати Україні з точки зору гарантій безпеки". Також Брекельманс висловив вдячність президенту Франції Еммануелю Макрону за запрошення, яке він надіслав усім керівникам оборонних відомств ЄС.

"Європа стоїть на роздоріжжі, і Франція активізується, щоб переконатися, що ми рухаємося в правильному напрямку", - додав він.

Як повідомлялося, зустріч військових представників держав, що готові докласти зусиль для гарантування безпеки в межах закінчення війни в Україні, проводиться в Парижі 11 березня.