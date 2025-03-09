Політика

15:50 09.03.2025

Тимошенко закликала Раду відреагувати на заяву голови німецької розвідки про необхідність продовжувати війну ще 5 років

2 хв читати
Тимошенко закликала Раду відреагувати на заяву голови німецької розвідки про необхідність продовжувати війну ще 5 років
Фото: https://www.facebook.com/YuliaTymoshenko/photos_by

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко прокоментувала заяву голови Федеральної розвідки Німеччини Бруно Каля, закликавши Верховну Раду до негайної реакції.

"Ціною самого існування України і ціною життів сотень тисяч українців хтось вирішив заплатити за "знесилення" росії заради безпеки у Європі? Не думала, що про це наважаться сказати настільки офіційно і відкрито", - написала Тимошенко у Facebook, коментуючи заяву Каля про необхідність продовжувати війну в Україні до 2030 року.

"Вважаю, що Верховна Рада зобовʼязана негайно відреагувати. Ми ініціюємо такий крок", - додала Тимошенко.

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони України Андрій Коваленко також прокоментував заяву Каля, вказавши, що Європі не вдасться уникнути війни, якщо не зміниться підхід до забезпечення безпеки.

"Ні, шановний, ви все одно не уникнете війни з рф через 4-6 років, бо ви ліниві і не хочете змінюватися суспільно. Лише нордіки, Польща та Франція готові до протистояння. А Німеччина не здатна навіть Таурус один зробити швидше, ніж за рік-півтора. Безпечніше вже не буде ніколи, поки ви такі. Краще готуйтеся вже зараз, на жаль. Психологію росіян добре розумію - вони нападуть на країни НАТО незалежно від нас, поки ви такі слабкі", - зазначив Коваленко в телеграм-каналі.

Раніше Каль в інтерв’ю Deutsche Welle заявив, що якщо війна в Україні закінчиться раніше 2029 або 2030 року, це дозволить Росії швидше використати свої технічні, матеріальні та кадрові ресурси для створення загрози Європі.

"Також можливо, що конкретна загроза або спроба шантажу з боку Росії проти європейців може відбутися раніше, ніж передбачалося раніше", – сказав Каль.

Теги: #німеччина #розвідка #тимошенко #війна #реакція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:48 09.03.2025
У Чорному морі - один ворожий корабель - ВМС ЗСУ

У Чорному морі - один ворожий корабель - ВМС ЗСУ

22:38 08.03.2025
Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 182 одиниці живої сили - Генштаб

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 182 одиниці живої сили - Генштаб

22:28 08.03.2025
З початку доби Сили оборони відбили 150 ворожих атак - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 150 ворожих атак - Генштаб

22:19 08.03.2025
Консерватори й соціал-демократи домовилися про утворення коаліції в Бундестазі – ЗМІ

Консерватори й соціал-демократи домовилися про утворення коаліції в Бундестазі – ЗМІ

20:27 08.03.2025
У Москві думають, як знищити й захопити більше, поки світ дозволяє їм це

У Москві думають, як знищити й захопити більше, поки світ дозволяє їм це

19:05 08.03.2025
Обстановка на курському напрямку залишається складною, ворогом задіяно найманців із КНДР чисельністю до двох батальйонів

Обстановка на курському напрямку залишається складною, ворогом задіяно найманців із КНДР чисельністю до двох батальйонів

06:46 08.03.2025
У Чорному морі - один ворожий корабель - ВМС ЗСУ

У Чорному морі - один ворожий корабель - ВМС ЗСУ

06:29 08.03.2025
Росія матиме змогу успішно атакувати держави-члени НАТО за 3-5 років – ISW

Росія матиме змогу успішно атакувати держави-члени НАТО за 3-5 років – ISW

22:24 07.03.2025
Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 184 одиниці живої сили - Генштаб

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 184 одиниці живої сили - Генштаб

22:20 07.03.2025
З початку доби Сили оборони відбили 109 ворожих атак - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 109 ворожих атак - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

КМІС: Рівень довіри до Зеленського на тлі загострення відносин з адміністрацією Трампа зріс до 68%

Орбан заблокував висновки Європейської ради стосовно України

Позачерговий саміт ЄС з участю Зеленського в четвер обговорить безпеку України та Європи за часів США Трампа

Мецола: ми підтримуємо Україну через наш обов’язок підтримувати безпеку Європи

Прем'єр Польщі про призупинення військової допомоги США Україні: звіти, що надходять з кордону, підтверджують заяви американської сторони

ОСТАННЄ

Президент Єврокомісії: Рішення про роль ЄС в мирній угоді буде знайдено у співпраці з Києвом

Трамп планує вивести американські війська з Німеччини в Угорщину – ЗМІ

Міністр фінансів США: Саме Європа має дати гарантії безпеки для України

Республіканці вимагають від Трампа відновлення військової та розвідувальної допомоги Україні

Більшість українців вважають санкції щодо Порошенка відволіканням уваги або тиском на опозицію – опитування КМІС

Туреччина підтримує ініціативу щодо якнайшвидшого припинення вогню й атак у повітрі та на морі у війні РФ проти України – Ердоган

Європа розуміє необхідність покладатися на власну систему безпеки - нардеп Мережко

Нардеп Клименко: Шок Трампом зробив свій позитив, Європа рано чи пізно створить свій оборонний союз

КМІС: Рівень довіри до Зеленського на тлі загострення відносин з адміністрацією Трампа зріс до 68%

Орбан заблокував висновки Європейської ради стосовно України

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА