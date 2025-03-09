Тимошенко закликала Раду відреагувати на заяву голови німецької розвідки про необхідність продовжувати війну ще 5 років

Фото: https://www.facebook.com/YuliaTymoshenko/photos_by

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко прокоментувала заяву голови Федеральної розвідки Німеччини Бруно Каля, закликавши Верховну Раду до негайної реакції.

"Ціною самого існування України і ціною життів сотень тисяч українців хтось вирішив заплатити за "знесилення" росії заради безпеки у Європі? Не думала, що про це наважаться сказати настільки офіційно і відкрито", - написала Тимошенко у Facebook, коментуючи заяву Каля про необхідність продовжувати війну в Україні до 2030 року.

"Вважаю, що Верховна Рада зобовʼязана негайно відреагувати. Ми ініціюємо такий крок", - додала Тимошенко.

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони України Андрій Коваленко також прокоментував заяву Каля, вказавши, що Європі не вдасться уникнути війни, якщо не зміниться підхід до забезпечення безпеки.

"Ні, шановний, ви все одно не уникнете війни з рф через 4-6 років, бо ви ліниві і не хочете змінюватися суспільно. Лише нордіки, Польща та Франція готові до протистояння. А Німеччина не здатна навіть Таурус один зробити швидше, ніж за рік-півтора. Безпечніше вже не буде ніколи, поки ви такі. Краще готуйтеся вже зараз, на жаль. Психологію росіян добре розумію - вони нападуть на країни НАТО незалежно від нас, поки ви такі слабкі", - зазначив Коваленко в телеграм-каналі.

Раніше Каль в інтерв’ю Deutsche Welle заявив, що якщо війна в Україні закінчиться раніше 2029 або 2030 року, це дозволить Росії швидше використати свої технічні, матеріальні та кадрові ресурси для створення загрози Європі.

"Також можливо, що конкретна загроза або спроба шантажу з боку Росії проти європейців може відбутися раніше, ніж передбачалося раніше", – сказав Каль.