Президент Єврокомісії: Рішення про роль ЄС в мирній угоді буде знайдено у співпраці з Києвом

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн переконана, що рішення про те, що саме Європейський союз зможе забезпечити в майбутній мирній угоді для України, буде знайдено в тісній співпраці з українською стороною.

Про це вона сказала у неділю в Брюсселі на пресконференції, відповідаючи на запитання журналістів стосовно того, чи Україна має точне уявлення про те, що Європа може надати в рамках будь-якої мирної угоди напередодні переговорів у Саудівській Аравії, які відбудуться наступного тижня. Як відомо, один із елементів позиції президента США Дональда Трампа стосовно забезпечення миру для України полягає в тому, що гарантії безпеки мають бути надані європейськими країнами.

Фон дер Ляєн констатувала, що стосунки з президентом України Володимиром Зеленським та його командою «дуже близькі, і засновані на довірі, яка зросла за останні три роки». «Ми пройшли через важкі та тонкі ситуації, тож ми знаємо, що ми можемо покластися один на одного в кризових чи надзвичайних ситуаціях, і що ми в більшості випадків можемо знайти рішення. Не завжди, але в більшості випадків ми знаходимо рішення, працюючи дуже, дуже тісно разом», - пояснила вона стан відносин з Києвом.

Президент Єврокомісії висловила сподівання, що ​переговори Києва та Вашингтона приведуть до справедливого та тривалого миру. «Наприклад, переговори щодо гарантій безпеки. Найсильнішою гарантією безпеки, звичайно, було б членство в НАТО, але на даний момент це неможливо. Тоді другий елемент, найважливіший – це добре оснащена діюча українська армія, збройні сили. А потім можна переходити до деталей. Отже, у нас є багато дуже плідних дискусій, і, як я скажу англійською, це звичайний процес навчання також тому, що знову ж таки це незвідані води, і ми разом маємо знайти найкраще рішення», - пояснила фон дер Ляєн.

Коментуючи на прохання журналістів пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона простягнути «ядерну парасольку» для зацікавлених країн ЄС, президент Єврокомісії констатувала, що це питання є національною компетенцією країн.