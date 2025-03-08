Українська команда Єрмак, Умєров, Сибіга та Паліса у вівторок зустрінеться з американською в Саудівській Аравії – Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що відвідає у понеділок Саудівську Аравію, але з американськими переговірниками зустрінуться глава Офісу президента Андрій Єрмак, глави МЗС і Міноборони Андрій Сибіга і Рустем Умєров, а також заступник глави Офісу президента Павло Паліса.

«Наступний тиждень почну з візиту в Саудівську Аравію, і після моєї зустрічі в понеділок зі Спадкоємним принцом українські дипломатичні та військові представники залишаться для зустрічі у вівторок з американською командою. Українська команда буде складатися з Андрія Єрмака, Андрія Сибіги, Рустема Умєрова та Павла Паліси», - написав президент в мережі Х у суботу.

Зеленский також повідомив, що в суботу в Києві відбулася зустріч дипломатичних команд України та Британії.

«Дуже продуктивно. Обговорили наші спільні кроки, які можуть наблизити мир і прискорити дипломатичну роботу. Вдячний за підтримку. Україна налаштована зробити все якнайшвидше, щоб можна було завершити цю війну достойним і тривалим миром», - зазначив президент.

Щодо перемовин української та американської команд, Зеленський підкреслив: «З нашого боку буде чітка налаштованість на конструктив, і сподіваємось, що вдасться обговорити й погодити необхідні рішення та кроки. Україна прагне миру від першої ж секунди цієї війни. На столі абсолютно реалістичні пропозиції. Головне – рухатися швидко й результативно».

Раніш посланець президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф повідомив , що переговори між Україною та США відбудуться в Ер-Ріяді чи Джидді в Саудівській Аравії 11 березня. МЗС королівства уточнило пізніше, що зустріч представників США та України щодо можливості припинення війни між Україною та РФ у відбудеться наступного тижня в м. Джидда.