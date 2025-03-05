Макрон розпочне дебати щодо розширення ядерної парасольки Франції на європейських союзників
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вирішив розпочати стратегічні дебати щодо захисту союзників на європейському континенті за допомогою “нашого стримування".
“ Наші ядерні сили стримування захищають нас. З 1964 року вони відіграють важливу роль у збереженні миру і безпеки в Європі. Але у відповідь на історичний заклик майбутнього канцлера Німеччини я вирішив відкрити стратегічні дебати про захист наших союзників на європейському континенті за допомогою наших сил стримування”, - сказав він у зверненні до французів, що транслювалося у соцмережі Х.
Водночас Макрон наголосив, що “щоб не сталося, рішення завжди було і залишиться в руках президента республіки, глави збройних сил”.
“Контролювати власну долю, ставати більш незалежними - це те, над чим ми повинні працювати не тільки у військовому, а й в економічному плані”, - додав Макрон.