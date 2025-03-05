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21:57 05.03.2025

Макрон розпочне дебати щодо розширення ядерної парасольки Франції на європейських союзників

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Макрон розпочне дебати щодо розширення ядерної парасольки Франції на європейських союзників
Фото: Фото АР

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вирішив розпочати стратегічні дебати щодо захисту союзників на європейському континенті за допомогою “нашого стримування".

“ Наші ядерні сили стримування захищають нас. З 1964 року вони відіграють важливу роль у збереженні миру і безпеки в Європі. Але у відповідь на історичний заклик майбутнього канцлера Німеччини я вирішив відкрити стратегічні дебати про захист наших союзників на європейському континенті за допомогою наших сил стримування”, - сказав він у зверненні до французів, що транслювалося у соцмережі Х.

Водночас Макрон наголосив, що “щоб не сталося, рішення завжди було і залишиться в руках президента республіки, глави збройних сил”.

“Контролювати власну долю, ставати більш незалежними - це те, над чим ми повинні працювати не тільки у військовому, а й в економічному плані”, - додав Макрон.

 

Теги: #захист #макрон #європа #франція

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