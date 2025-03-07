Політика

17:45 07.03.2025

Міністр фінансів США: Саме Європа має дати гарантії безпеки для України

1 хв читати
Міністр фінансів США: Саме Європа має дати гарантії безпеки для України

Гарантіями безпеки для України має займатися Європа, переконаний міністр фінансів США Скотт Бессент.

"Зеленський має визнати, що саме Європа забезпечить гарантії безпеки для України. Проте питання мирної угоди з Росією залишається вкрай мінливим", — сказав Бессент в інтерв’ю CNBC.

У свою чергу, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Лондон готовий підтримати Україну, але необхідна співпраця зі США. "Великобританія зробить крок уперед у питанні гарантій безпеки для України, але для цього потрібно, щоб США працювали разом з нами", — сказав він.

У Sky News відзначають, що обговорення майбутніх безпекових зобов’язань тривають на тлі активних дипломатичних консультацій між союзниками України.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський наголошує на необхідності справедливого миру з чіткими гарантіями безпеки, який досяжний разом з лідерством США та Європи. Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє про готовність української сторони до підписання анонсованої угоди з США і про потребу у гарантіях безпеки з американського боку.

Лідери Європейського союзу заявляють, що держави-члени готові сприяти забезпеченню гарантій безпеки для України разом з Україною та на основі їх повноважень та можливостей. Про це йдеться у тексті, підтриманому 26 державами-членами і доданму до висновків спеціального засідання Європейської ради, ухвалених лідерами Європейського союзу у четвер в Брюсселі. Текст не підтримав прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Теги: #бессент #європа

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:57 06.03.2025
Нова політика США поставила під сумнів єдність західного світу – Залужний

Нова політика США поставила під сумнів єдність західного світу – Залужний

13:40 06.03.2025
Прем'єрка Данії: Треба переозброїти Європу, і не думаю, що у нас багато часу

Прем'єрка Данії: Треба переозброїти Європу, і не думаю, що у нас багато часу

13:34 06.03.2025
Туск: Впевнений, що Європа переозброїться швидше, ніж Росія

Туск: Впевнений, що Європа переозброїться швидше, ніж Росія

21:57 05.03.2025
Макрон розпочне дебати щодо розширення ядерної парасольки Франції на європейських союзників

Макрон розпочне дебати щодо розширення ядерної парасольки Франції на європейських союзників

11:27 05.03.2025
Попит на українську соняшникову олію в Європі може пожвавитися на тлі торгівельних воєн - аналітики

Попит на українську соняшникову олію в Європі може пожвавитися на тлі торгівельних воєн - аналітики

20:22 04.03.2025
Зеленський про рішення Єврокомісії щодо захисту Європи: Для нас це передусім додаткова ППО

Зеленський про рішення Єврокомісії щодо захисту Європи: Для нас це передусім додаткова ППО

18:45 04.03.2025
Каллас: настав час бути готовими до захисту Європи

Каллас: настав час бути готовими до захисту Європи

17:34 04.03.2025
Прем'єр Франції: Париж і Європа повинні об'єднати всі можливі засоби, щоб компенсувати американську допомогу Україні

Прем'єр Франції: Париж і Європа повинні об'єднати всі можливі засоби, щоб компенсувати американську допомогу Україні

12:19 04.03.2025
Фондові ринки Європи знижуються на побоюваннях ескалації торгових війн

Фондові ринки Європи знижуються на побоюваннях ескалації торгових війн

21:21 03.03.2025
Трамп стверджує, що Європа витратила більше коштів на купівлю російської нафти і газу, ніж на захист України

Трамп стверджує, що Європа витратила більше коштів на купівлю російської нафти і газу, ніж на захист України

ВАЖЛИВЕ

КМІС: Рівень довіри до Зеленського на тлі загострення відносин з адміністрацією Трампа зріс до 68%

Орбан заблокував висновки Європейської ради стосовно України

Позачерговий саміт ЄС з участю Зеленського в четвер обговорить безпеку України та Європи за часів США Трампа

Мецола: ми підтримуємо Україну через наш обов’язок підтримувати безпеку Європи

Прем'єр Польщі про призупинення військової допомоги США Україні: звіти, що надходять з кордону, підтверджують заяви американської сторони

ОСТАННЄ

Республіканці вимагають від Трампа відновлення військової та розвідувальної допомоги Україні

Більшість українців вважають санкції щодо Порошенка відволіканням уваги або тиском на опозицію – опитування КМІС

Туреччина підтримує ініціативу щодо якнайшвидшого припинення вогню й атак у повітрі та на морі у війні РФ проти України – Ердоган

Європа розуміє необхідність покладатися на власну систему безпеки - нардеп Мережко

Нардеп Клименко: Шок Трампом зробив свій позитив, Європа рано чи пізно створить свій оборонний союз

КМІС: Рівень довіри до Зеленського на тлі загострення відносин з адміністрацією Трампа зріс до 68%

Орбан заблокував висновки Європейської ради стосовно України

“Євросолідарність” таємних переговорів із західними союзниками не проводить - нардеп

“Європейська солідарність” проти виборів під час війни - Порошенко

До забезпечення справедливого миру проведення виборів в Україні неможливо – Ю.Тимошенко

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА