Міністр фінансів США: Саме Європа має дати гарантії безпеки для України

Гарантіями безпеки для України має займатися Європа, переконаний міністр фінансів США Скотт Бессент.

"Зеленський має визнати, що саме Європа забезпечить гарантії безпеки для України. Проте питання мирної угоди з Росією залишається вкрай мінливим", — сказав Бессент в інтерв’ю CNBC.

У свою чергу, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Лондон готовий підтримати Україну, але необхідна співпраця зі США. "Великобританія зробить крок уперед у питанні гарантій безпеки для України, але для цього потрібно, щоб США працювали разом з нами", — сказав він.

У Sky News відзначають, що обговорення майбутніх безпекових зобов’язань тривають на тлі активних дипломатичних консультацій між союзниками України.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський наголошує на необхідності справедливого миру з чіткими гарантіями безпеки, який досяжний разом з лідерством США та Європи. Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє про готовність української сторони до підписання анонсованої угоди з США і про потребу у гарантіях безпеки з американського боку.

Лідери Європейського союзу заявляють, що держави-члени готові сприяти забезпеченню гарантій безпеки для України разом з Україною та на основі їх повноважень та можливостей. Про це йдеться у тексті, підтриманому 26 державами-членами і доданму до висновків спеціального засідання Європейської ради, ухвалених лідерами Європейського союзу у четвер в Брюсселі. Текст не підтримав прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.